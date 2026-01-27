【東京都港区】『文豪ストレイドッグス』と東京タワーのコラボイベント！スタンプラリーや物販など



トラストトウキョウは、2月6日(金)〜25日(水)の期間、東京タワー内「Co・Lab-TOKYO-」にて『文豪ストレイドッグス』と東京タワーのコラボイベント「文豪ストレイドッグス TOWER TRIP」を開催する。

期間中、コラボ企画として、コラボチケットセットとコラボグッズを販売する。

コラボチケットセット



同イベントでは、東京タワーの館内に設置されたスタンディパネルを目印にスタンプを集めるスタンプラリーと、メインデッキに昇れる展望台チケットがセットになった「コラボチケットセット」を販売。コラボチケットには、同イベント限定のレプリカチケットやARフォトフレームが付いている。

スタンプをすべて集めた台紙を「Co・Lab-TOKYO-」へ持って行くと、オリジナルステッカーがもらえる。

コラボグッズ登場！購入特典も



「Co・Lab-TOKYO-」では、同イベント用に描き下ろした新規イラスト等を使用したコラボグッズが販売される。

開催期間中は、1会計2,000円(税込)購入ごとに、全6種の「オリジナルデザインイラストカード」をランダムで1枚もらえる。

注意事項

コラボチケットセットとコラボグッズはどちらも、東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」店舗内での販売となり、東京タワーのオフィシャルチケットカウンターでの販売はない。

物販エリアにおいては、混雑緩和の観点から、⼀部期間の⼊場について、時間指定⼊場整理券が配布される。

2月6日(金)〜8日(日)の期間は、混雑緩和のため、事前予約整理券がないと入店できない時間帯がある。整理券配布については、CoLab-TOKYO-公式HPの整理券案内ページにて確認を。

スタンプラリーやグッズ購入などを楽しめる「文豪ストレイドッグス TOWER TRIP」をチェックしてみては。

■文豪ストレイドッグス TOWER TRIP

期間：2月6日(金)〜25日(水)

時間：9:30〜20:00(※最終受付19:30)

会場：東京タワー フットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」

住所：東京都港区芝公園4丁目2−8

詳細：https://gkmarketing.co.jp/bungosd_towertrip

■CoLab TOKYO

公式HP：https://colabtokyo.hp.peraichi.com

公式X：https://x.com/colab_tokyo

(Higuchi)