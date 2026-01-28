Image: Shutterstock

2026年のAndroidは、Android 17がリリースされる予定です。コードネームはCinnamon Bun。まだ正式リリースは先です。が、すでに賛否両論真っ二つになりそうな話が聞こえてきました。

Android 17、デザイン変更でApple（アップル）の「Liquid Glass」のようなデザインになるというのです。

一部から酷評のLiquid Glass

Liquid Glassとは、昨年Appleが久しぶりの大型アップデートとして導入した新たなデザイン。半透明ガラスのような涼しげで立体感のあるデザインが特徴です。

最初にデモを見たときは素敵なだと思った人も多かったはず。ただ、いざ配布されてみると、半透明がゆえの文字の見にくさ、ガラスデザインによる歪みなど、なかなか酷評される結果になりました。ユーザーの不満の声はAppleにも届き、Liquid Glassのデザイン＝半透明度を調整できるオプション機能が後日追加。

Android 17が取り入れようとしているのは、まさにこの半透明なデザイン…。

ネタ元のAndroid Authorityいわく、この半透明デザインを採用することで、今までのフラットな見た目に奥行きを出すのが狙いのよう。半透明ガラスデザインはOS全体、かつUIの主となるパーツにも採用され、例えばメインメニューや音量スライダーなど、よく使う項目が半透明となる可能性が高いといいます。

また、ユーザー好みのデザインにした上で全体に一貫性をもたせるGoogleのマテリアルデザイン（Material 3）の「Dynamic Color」機能を使い、半透明のボタンやレイヤーなどのパーツと背景色を、うまくなじませる仕様になるようです。

…この噂通りなら、後発な分、Appleのミスから学び、同じ轍は踏まない透明デザインになっているはず、ですよね？

Source: Android Authority