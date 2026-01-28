¤Ç¤¤ë¤À¤±³°¤Ç°û¤ßÊªÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡£5Ç¯°Ê¾å°¦ÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³
2024Ç¯5·î31Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉKINTO¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò5Ç¯°Ê¾å°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤ÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£²ó¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¾®¤µ¤¤350ml¥¿¥¤¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤350ml¥µ¥¤¥º
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¿¿¶õÆó½Å¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ò¿¿¶õ¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ²¹65¡î°Ê¾å¡¢ÊÝÎä8¡î°Ê²¼¤ò6»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÝ²¹ÊÝÎä¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Æ¥£¡¼¤òÇ¯Ãæ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²¹ÅÙ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Çµ¤Ê¬¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÆü»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤¬500ml¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¢±¦¤¬350ml¤Î¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢²¿Ç¯¤â»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ÆË°¤¤¬¤³¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï»ØÌæ¤ä»¤¤ê½ý¡¢±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
350ml¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
Âç¤¤á¤Î¥«¥Ð¥ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Á¤é¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ç¤«¤±ÍÑ¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï350ml¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¥º¥Ü¥é¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¡£¿åÅû¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê·ä´Ö¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¿¤È°û¤ß¸ý¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â³Ú¤Á¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°û¤ß¸ý¤Ï360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿åÅû¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
É¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÄ¾ÀÜ¸ý¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë°û¤ß´³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤äºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë¤â
¥Õ¥¿¤È°û¤ß¸ý¤ò¼è¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤âÞ»¤ì¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ²¹À¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¼¼Æâ¤Ç2¡Á3»þ´Ö¤Ï°û¤ßº¢¤Î²¹¤«¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤¹¡£
ÊÝÎä¸ú²Ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤éÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤âÉ¹¤òÂ¿¤á¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¤ªÃë¤¹¤®¤Æ¤âÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¡£
¤³¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°ìÇ¯Ãæ¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤ò¹¥¤ß¤Î²¹ÅÙ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¥«¥é¥À¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
