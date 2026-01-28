timelesz篠塚大輝、ソロで新CM決定 “メンバーのアドバイスで変化した”習慣も明かす
【モデルプレス＝2026/01/28】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が、株式会社ナリス化粧品の日焼け止めブランド「by365」のブランドアンバサダーに就任。リニューアルに合わせた新WEB CMの第1弾が1月28日から、第2弾が2月10日から公開される。
「by365」は、夏場や紫外線の強い時・場所のみではなく365日毎日快適に使える日焼け止めを目指してデビュー。篠塚は2025年のMV撮影で日焼けを経験してから「日焼け止めと一緒に暮らす」と語るほど日常の紫外線対策を大切にし、毎日の生活の中で紫外線対策と向き合っている。その姿に「by365」の価値観をより身近に感じてもらえるとして篠塚がブランドアンバサダーに起用された。
今回のWEB CMでは、やわらかな日差しが差し込む部屋で「by365」とともに心地よく朝の支度をする篠塚の様子が描かれる。「忘れるくらいさらさら」篇は、篠塚が「by365 パウダリーUVクリーム」を手に取るシーンからスタート。クリーム状からパウダー状へとテクスチャーが変化し、塗ったことを忘れるほどさらさらに仕上がる瞬間を丁寧に描写する。日焼け止めを塗っていることを意識せず、素肌のように心地よく過ごせる快適な時間を表現する篠塚の姿が印象的だ。
一方、「篠塚大輝の裏切られ体験」篇では、商品を実際に体験する篠塚のリアルなリアクションが見どころ。「初めての感覚」と驚く表情から、最後は「裏切られました」という一言で締めくくられ、商品の魅力をストレートに伝える内容となっている。
ソロでのCM出演となった篠塚は、撮影開始前こそ緊張感も見せていたが、撮影が進むにつれて徐々にリラックスしていったそう。自然体の表情が次々と引き出され、現場では「いい表情ですね！」とスタッフから声が上がるほど、「by365」の魅力である“心地よさ”を余すことなく表現した。また、撮影の合間には「タイムレスプロジェクト（オーディション番組）をきっかけに、いろいろな人から刺激をもらいました」と語る一幕もあり、篠塚の等身大の人柄が印象に残る撮影となった。（modelpress編集部）
【メンバーに言われてUV対策を始めました」デビュー後からの美容習慣】
アイドル活動を始めてから美容意識が変わったという篠塚。普段から日焼け止めを塗っているかという質問に対し「朝に塗っています！塗った方がいいと言われたので」と回答。そのきっかけについて篠塚は「僕はゼロからアイドルを始めたので、美容知識がなさ過ぎて、メンバーやスタッフさんからいろいろ教えてもらいました！『日焼け止めは家にいる時も塗るんだよ』と言われて、そこからなるべく意識して塗るようにしています」と明かした。
【「友達と会っていない日はないくらい」篠塚が語る心地いいと感じる時間】
「by365」の心地いい使用感にちなみ、「心地いいと感じる時間」を尋ねられた篠塚は「友達と会っている時間ですかね」と迷わず回答。「僕は、友達と会っていない日がないくらい、毎日友達と会っていて、一緒にご飯を食べたり、ゲームをして遊んだりするんですけど、その時間がやっぱり好きですね」と、友人との何気ない時間を大切にしていることを明かした。気負わず、自然体で過ごせる時間こそが“心地よさ”であると語る篠塚。その想いは、「by365」が提供する、日常にすっとなじむ心地よさとも重なる。
【「どっちも好きです！」日焼け止めの使い分けを語る】
「by365」のテクスチャーはクリームタイプ（無色タイプ・トーンアップタイプの2種類）、2月に新発売のジェルタイプの計3種類。どちらが好みかを聞かれると、篠塚は「僕はどっちも好きです」とお茶目に回答。その理由について、「ジェルタイプは、首周りなど体のゴツゴツした部分には使いやすそうだなと思いました」と語り、使用する部位によってタイプを使い分けられる点も「by365」ならではの魅力だと伝えた。
◆篠塚大輝、日焼け止めのアンバサダーに
◆篠塚大輝インタビュー（※一部抜粋）
