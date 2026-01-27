この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI関連の最新情報を発信するYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【動画や資料を自動生成】無料のコーディングアプリ「Antigravity」の”スキル機能”で高品質なパワポ資料/Excel/動画/webサイトを自動で作る方法！」と題した動画を公開。Googleの無料コーディングアプリ「Google Antigravity」に搭載された新機能「スキル」について、その概要と活用法を解説した。



動画によると、「Google Antigravity」はAIエージェントを搭載した次世代の統合開発環境（IDE）であり、日本語の自然な文章で指示するだけで、高性能なWebサイトやアプリケーションを自動で生成できるという。2026年1月中旬に実装された「スキル機能」は、この自動化をさらに推し進めるものだと説明された。



スキル機能とは、特定の作業手順やルールをAIエージェントに記憶させる仕組みのこと。もともとはAI企業Anthropicが開発した「Agent Skills」という機能がオープンスタンダードとして公開され、Antigravityでも利用可能になったという。この機能を使えば、従来のように毎回詳細なプロンプトを入力する必要がなく、「AIエージェントが状況に応じて必要なスキルを自動で判断し、作業を実行してくれるようになる」と指摘した。



動画では、実際にスキル機能を使って簡単なWebサイトを自動生成するデモンストレーションを紹介。デザインのルールや使用する技術などを記述した「スキルファイル」を所定のフォルダに設置するだけで、AIがその指示に沿ったコードを自動で生成する様子が示された。さらに、Anthropicが公式に提供しているスキルを使えば、プレゼン資料やExcelデータ、PDFファイルなども生成可能。また、動画生成AIツール「Remotion」のスキルを導入すれば、簡単な指示でアニメーション動画すら作れると解説された。



プログラミングの専門知識がなくても、Webサイトや各種資料、動画まで自動で生成できるスキル機能。業務の効率化に繋がる可能性があるこの新機能を、一度試してみてはいかがだろうか。