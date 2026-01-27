Photo：Business Insider Brand Studio

「4mの高さから落としても大丈夫です」

アメリカ・ラスベガスで聞いたこの言葉。堅牢性の高いスマホやPCの話と思いきや、スマホケースメーカー・TORRAS（トラス）の担当者によるものです。

物価高や円安、そして今後はメモリー高騰の影響を受けて、スマートフォンの価格も高止まりしています。今使っているもしくはこれから買うスマホは長く使いたいものです。

そんな状況下でTORRASは世界が注目するテックイベント「CES 2026」で、心強い言葉を発していました。

落としても耐えられる高さは製品によりますが、TORRASのスマホケースに共通しているのが独自技術「AIR PRO-TECH」です。

Photo：Business Insider Brand Studio

シンプルに表現すれば「スマホケース用のエアバッグ」のような仕組み。ケースの四隅などに配置されたエアバッグが、もしもの時の衝撃を吸収してくれる仕組み。

また、単に衝撃を吸収するだけではなく、見た目の軽やかさにも一役買っています。実際、TORRASの製品を体験していた各国のメディアや来場者は、その丈夫さとデザイン性に驚いているようでした。

「楽しさ」もある圧倒的なレパートリー

Photo：Business Insider Brand Studio

TORRASのこだわりは丈夫さだけではありません。デザインや素材の違う多くの商品を取りそろています。

ブースの壁に飾られた日本未発売製品も含む商品レパートリーは圧巻の一言。TORRAS担当者も「TPOや気分に応じて付け替える楽しさをぜひ体験してほしい」と説明していました。

Photo：Business Insider Brand Studio

Photo：Business Insider Brand Studio

メーカー視点で言えば、色や形などのレパートリーを増やすことは大きなリスクと言えます。より多くの人に届けられる一方で、売れなかった製品は在庫として抱える必要があるからです。

とはいえ、どんなに丈夫なケースを作っても、購入者が日常で使わなければその真価を発揮することはできません。

お気に入りの色やデザインがあり、独自技術に裏打ちされた堅牢性。この2つがTORRASの魅力と言えるでしょう。これからもスマホを長く使いたい方はぜひ検討してみてください。

TORRAS全商品15％OFFの｢Glow Day｣キャンペーン

Image:TORRAS

現在、TORRASではエアバッグ設計とゼンマイ式スタンドを備えたスマホ保護ケース｢Ostand Q3 Air｣にちなんだキャンペーン｢Glow Day｣を開催中。各ストアにてQ3 Airを含む全商品が15%OFFとなるセールが実施されています。

TORRAS ｢Glow Day｣キャンペーン 詳細はこちら

セール実施ストア：TORRAS公式サイト、Amazon、楽天市場セール期間：2026年1月22日〜2月2日対象製品： 全商品（Ostand Q3 Air含む）割引率：15%OFF