YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÊÑ¤ï¤Ã¤¿´Ö¼è¤ê¡Û¥­¥Ã¥Á¥óÌÀ¤ë¤¹¤®¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆâ¸«¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÛ43Ç¯¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ð¥ë¥³¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë²È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ë¹­Âç¤Ê¥Æ¥é¥¹¤ä¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊª·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó120㎡¤Î¹­¤µ¤ò»ý¤Ä3LDK¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÊª·ï¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Æ¥é¥¹¤À¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¸ø±à¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Î¹­¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢²ÈÄíºÚ±à¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¥­¥ã¥ó¥×µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤É¡¢½»¤à¿Í¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤­Î©¤Æ¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥³¥Ë¥¹¥È¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£

¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤­ÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤À¡£¥­¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤«¤é¸Ä¼¼¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ê¤ë½ê¤ËÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë2³¬¤Î¸Ä¼¼¤Ë¤¢¤ëÊÉ°ìÌÌ¤Î¼ýÇ¼¤Ï¡¢Ãæ¤Ë±£¤·¥¨¥¢¥³¥ó¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎÌ¤È¹©É×¤Ë¡Ö¼ýÇ¼¤Î¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡×¤È´¶Ã²¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º»á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¼ýÇ¼ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡Ö¤â¤Ï¤ä²¿¤ò¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£

¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢Æâ³°¤Î¶­³¦¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°ÊÉ¤ÈÆ±¤¸Çò¤¤¥¿¥¤¥ë¤ò¼¼Æâ¤ÎÊÉ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤äÂç¤­¤ÊÁë¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ËÏ¢Â³À­¤È³«Êü´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤È¤¹¤°¤Ë³¬ÃÊ¤¬¸½¤ì¤ë¥È¥ê¥Ã¥­ー¤Ê¹½Â¤¤ä¡¢ÊÉ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿µíÆýÈ¢¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£

ÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¼Á¤Î¹â¤¤ºî¤ê¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÊª·ï¡£Ã±¤Ê¤ëµï½»¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Î²ÄÇ½À­¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹­¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½»¤Þ¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£

