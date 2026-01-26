ルーモス唱えたらフラッシュ光るかな？

タブレット端末は画面をタッチ操作する板なので、どのメーカーのどのモデルもそんなに代わり映えはしませんよね。

たとえば家庭用ゲーム機やコントローラーは、◯◯モデルとかコラボとかで賑やかなデザインも多い。タブレットもそんな感じになったらおもしろいと思いません？

ホグワーツがGIGAスクールに？

中国のブランドXiaomiのタブレット「REDMI Pad 2 Pro」に、ハリー・ポッター・エディションがお目見えしました。画面の壁紙にも筐体背面にもホグワーツの紋章が描かれ、タッチ操作で魔法が使えそうな雰囲気です。

テーマを選ぶと、学生しか利用ができない駅「プラットフォーム9 3/4」などがカスタマイズできるとのこと。壁紙やアイコンが変更できますが、駅の柱に突進せずともちゃんと使えるでしょうか？

Image: Xiaomi Community

専用バッグがアレみたい

このタブレットには学生風のオーガナイザー・バッグが付属します。普段着で肩がけしても違和感はさそうですが、せっかくならホグワーツの制服＋黒いローブに合わせたいですね。

紋章のプリントが威厳のある校章っぽくもありますが…背中に背負ったら、近所で見かける日能研通いの小学生を連想しそうです。

スペックは変わらず

画面は12.1インチの2.5K解像度クリスタルクリアディスプレイで、最大120Hzリフレッシュレートによる滑らかな映像表示。大容量の12,000mAhバッテリーは連続動画再生なら14.24時間、待機時間な最大69日間という長寿命です。

ケーブル経由で最大27Wのリバース充電ができ、スマホなどの外部機器を充電することができます。

Upgrade your tech with a touch of magic!

The REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition offers top-tier performance with an iconic twist.

Get yours: https://t.co/AkplMqjhW7 #PremiumTablet #HarryPotterFan #RedmiOfficial - Xiaomi For All (@Xiaomiforall) January 22, 2026

ヘドウィグに届けて欲しい

ノーマルの「Redmi Pad 2 Pro」なら、日本でも3万9980円で発売されています。だけどハリポタ版は現在中国だけなんですって。いつか他の国でもリリースされるでしょうか？ なんならバッグのみ売り出して欲しいですけどね。

