バッグかわいい。Xiaomiのタブレットがハリポタ仕様になりました
ルーモス唱えたらフラッシュ光るかな？
タブレット端末は画面をタッチ操作する板なので、どのメーカーのどのモデルもそんなに代わり映えはしませんよね。
たとえば家庭用ゲーム機やコントローラーは、◯◯モデルとかコラボとかで賑やかなデザインも多い。タブレットもそんな感じになったらおもしろいと思いません？
ホグワーツがGIGAスクールに？
中国のブランドXiaomiのタブレット「REDMI Pad 2 Pro」に、ハリー・ポッター・エディションがお目見えしました。画面の壁紙にも筐体背面にもホグワーツの紋章が描かれ、タッチ操作で魔法が使えそうな雰囲気です。
テーマを選ぶと、学生しか利用ができない駅「プラットフォーム9 3/4」などがカスタマイズできるとのこと。壁紙やアイコンが変更できますが、駅の柱に突進せずともちゃんと使えるでしょうか？
専用バッグがアレみたい
このタブレットには学生風のオーガナイザー・バッグが付属します。普段着で肩がけしても違和感はさそうですが、せっかくならホグワーツの制服＋黒いローブに合わせたいですね。
紋章のプリントが威厳のある校章っぽくもありますが…背中に背負ったら、近所で見かける日能研通いの小学生を連想しそうです。
スペックは変わらず
画面は12.1インチの2.5K解像度クリスタルクリアディスプレイで、最大120Hzリフレッシュレートによる滑らかな映像表示。大容量の12,000mAhバッテリーは連続動画再生なら14.24時間、待機時間な最大69日間という長寿命です。
ケーブル経由で最大27Wのリバース充電ができ、スマホなどの外部機器を充電することができます。
Upgrade your tech with a touch of magic!- Xiaomi For All (@Xiaomiforall) January 22, 2026
The REDMI Pad 2 Pro Harry Potter Edition offers top-tier performance with an iconic twist.
Get yours: https://t.co/AkplMqjhW7 #PremiumTablet #HarryPotterFan #RedmiOfficial
ヘドウィグに届けて欲しい
ノーマルの「Redmi Pad 2 Pro」なら、日本でも3万9980円で発売されています。だけどハリポタ版は現在中国だけなんですって。いつか他の国でもリリースされるでしょうか？ なんならバッグのみ売り出して欲しいですけどね。
Source: X, Xiaomi Community, Xiaomi (1, 2) via IT Home