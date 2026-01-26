HANAが自身初のアニメタイアップ楽曲となる「Cold Night」をCDリリースする1月28日（水）18時から、グループ初となるTikTok LIVEを実施することが決定した。

「Cold Night」は、夢に向かって突き進む人、立ち止まりそうになる人、先が見えない夜を過ごすすべての人へ向けて、“それでももう一歩踏み出せるように”という想いを込めて制作された楽曲。

HANAにとっても新境地となる、ストレートなメッセージが胸に響く応援ソングに仕上がっている。

今回のTikTok LIVEでは、初回放送を終えたばかりのテレビアニメ『メダリスト』の話題をはじめ、オープニング主題歌「Cold Night」に込めた想いや制作エピソードなど、TikTok LIVEでしか見ることのできない特別なトークを予定している。

「Cold Night」

2026.1.28 Wed. CD Release

形態：完全生産限定盤

仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし

価格：1700円(税込)

予約：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night 【Cold Night 購入特典】 【対象店舗/特典内容】

応援店特典：ポストカード（アニメ絵柄）

応援店対象店舗リストはこちら：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/HANA/shoplist/260128/