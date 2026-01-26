¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤í¡ª¡×Ãæ¹ñÂåÉ½FW¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¡È¥¢¥Õ¥¿¡¼ÂÎÅö¤¿¤ê¡É¡Ö¼ç¿³¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö½Ð¤¿¤è¥«¥ó¥Õ¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡ÚU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡ÚAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½ 4¡Ý0 U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î25Æü¡¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñFW¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼ÂÎÅö¤¿¤ê¡×
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÅèËÜÍªÂç¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î´í¸±¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÌåÀä¤·¤¿¡£¼Â¶·¤â¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¡È¤¤¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î25Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£MFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢MF¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È2È¯¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÎPKÃÆ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¡¦Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡ÈÅ´ÊÉ¡É¤òÊø¤·¤Æ4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï²×Î©¤Á¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¹ñ¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤ÎÈï³²¤Ë²¿ÅÙ¤âÁø¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿81Ê¬¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡¡62Ê¬¤ËÂç´Ø¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥ÁÅÐ¾ì¤·¤¿ÅèËÜ¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇDF¾®Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤¬¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ÇÅê¤²Æþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£3Ê¬Á°¤Ë¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎFW¥Ù¡¼¥é¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥¦¥§¥ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥Ã¤È¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿¤Ð¤·¤¿Â¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»«¤¤¤¿ÅèËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤¦Ë×¼ý»î¹ç¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ë¡¢DAZN¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿Ê¡ÅÄ¹ÀÂç»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿²òÀâ¤Îº´Æ£¼÷¿Í»á¤â¡¢¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸Î°Õ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¥¦¥£¼ç¿³¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¤·¤«¤·¥¢¥Ö¥É¥¥¥¦¥§¥ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÔËþ¤ÊÉ½¾ð¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤í¡×¡ÖºÇ°¤À¤Ê¡×¡Ö´°Á´¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö°¼Á¤¹¤®¡×¡Ö½Ð¤¿¤è¥«¥ó¥Õ¡¼¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤í¤¦¡×¡Ö²ø²æ¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡×¡ÖËÜÀ¤ò¸½¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤â¤¦Ë×¼ý»î¹ç¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¤«¥ì¥Ã¥É¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¹Ó¤ì½Ð¤·¤Æ¤ë¤è¤Ê...Ãæ¹ñ¡×¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¤·¤È¤¤¤Æ¼ç¿³¤ËÊ¸¶ç¸À¤¦¤Î½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡Ä¡×¡Ö²¿¤¬ÉÔËþ¤Ê¤ó¡©¤à¤·¤íÀÖ¤À¤í¤³¤ó¤Ê¤Î¡×¤ÈÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç´°¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ë