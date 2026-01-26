¥«¥ï¥µ¥¡Ö¡È¿··¿¡É5¿Í¾è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹4m¡Ö¾®¤µ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¤ËÇúÂ®¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¡ª ¾èÍÑ¼ÖÉ÷¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°ÁõÈ÷¤Î°Ï©ºÇ¶¯»ÍÎØ¡Ö¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Ì¥ÎÏÅª
¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÍÎØ¼Ö¡ÖTERYX¡Ê¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆóÎØ¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥«¥ï¥µ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤ËËÌÊÆ¤Ê¤É¤Î³¤³°¸þ¤±¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÍÎØ¼Ö¡ÖTERYX¡Ê¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖTERYX5 H2 DELUXE¡×¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤ÇÆüËÜ½é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÍÎØ¼Ö¤È¤Ï¡¢Å¥Æ»¤ä´ä¤¬Å¾¤¬¤ë¹ÓÌî¡¢º½»³¤äÀã»³¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤ÃÏ·Á¤òÁöÇË¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥«¥ï¥µ¥¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê83Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢ËÀ¾õ¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤Î1¿Í¾è¤ê¥Ð¥®¡¼¥¿¥¤¥×¤ä¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê±ß·Á¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È2ºÂ¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â´è¶¯¤Ê¥·¥ã¥·¤ä¾×·â¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¡¢¸·¤·¤¤°Ï©Áö¹Ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÆóÎØ¼Ö¤«¤éÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Î¤Û¤«¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ä¥Û¥ó¥À¤Ê¤É¤ÎÆóÎØ¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼ç¤ËËÌÊÆ¤ä¹ë½£¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ï¥µ¥¤Î¡ÖTERYX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2008Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥É¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿ÁöÇËÀÇ½¤È¼Á´¶¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï4¥·¡¼¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅ¸³«¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¸½ºß¡¢4¿Í¾è¤ê¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¤±¡ÖTERYX4¡×¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÅÍÍ¤Î¡ÖTERYX KRX 1000¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·µ¡¼ï¤ÎTERYX H2¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ãH2¡×¤ÈÆ±·¿¤Î999cc 4µ¤Åû4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÍÎØ¼Ö¸þ¤±¤ÎÀìÍÑ²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ253ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯198.3Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹âÂÑµ×CVT¤È¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê2WD¡¿4WD¡Ü¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁöÇËÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÁÖ²÷¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Ã¹â¤¤µÛµ¤²»¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÅëºÜ¤È¡¢4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÇÓµ¤²»¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¶½Ê³¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤äFOXÀ½ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëEPS¡ÊÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢270mm·Â¤ÎÂç·¿¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÁàºîÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÎ®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¸åÊý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥°¥ê¥ë¼þÊÕ¤Ë¤ÏÀº×û¤ÊLED¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂç³«¸ý¤Î¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¥¹¥¯¡¼¥×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥à¤ä¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤òÏª½Ð¤µ¤»¤Æ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ä¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁö¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³°´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤È²÷Å¬À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊD»ú·¿¤Ç¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï7¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇÛÃÖ¤·¡¢»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤â¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ß¥óÀ½¤Î10¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ê¥Ó¤ä¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¥É¥¢¥È¥ê¥à¤òÈ÷¤¨¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4050mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1815-1875mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3200mm¤Ç¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï410mm¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤Ï¡ÖTERYX4¡×¤¬4¿Í¡¢¡ÖTERYX5¡×¤Ï¸åÀÊ¤Ë3¿Í¤¬ºÂ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ó¥¿¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ5¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏTERYX4¤¬¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖH2¡×¤È¾åµé¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖH2 DELUXE¡×¡¢TERYX5¤Ï¾åµé¥¿¥¤¥×¡ÖH2 DELUXE¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï3Ëü7199¥É¥ë¡ÊÌó587Ëü±ß¡Ë¤«¤é4Ëü3199¥É¥ë¡ÊÌó682Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JMS2025¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖTERYX5 H2 DELUXE¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¯Çä¸å¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËTERYX¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢È¯Çä¤òµá¤á¤ëÀ¼¼¡Âè¤Ç¤Ï¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¹ñÆâÅ¸³«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£