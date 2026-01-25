この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「JUJOE」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で動画を公開。多くのバンドマンが直面する「正規メンバー」と「サポートミュージシャン」の選択について、そのメリットとデメリットをプロの視点から解説した。

動画では、Netflixで話題のドラマ『グラスハート』を題材に、正規メンバーとサポートメンバーの立ち位置の違いが語られた。平井氏は、この関係性を「投資家と従業員」というユニークな視点で解説する。

氏によると、スタジオ代などの経費を全員で負担するのが正規メンバーであり、バンドが成功した際の収益も分配される。これは、リスクを負いながらも大きなリターンを期待する「投資家」に近い立場だという。一方、サポートメンバーは経費を負担しない代わりに、報酬は固定給となる。これはリスクがない代わりに大きな成功の分け前にはあずかれない「従業員」のような存在だと説明した。

では、なぜ自らサポートの道を選ぶミュージシャンがいるのか。平井氏は、その最大のメリットとして「解散・脱退などの人間関係の摩擦を味わわないこと」を挙げる。バンド活動には音楽性の違いやプライベートな問題がつきもので、そうした精神的な負担から解放される点は大きな魅力だという。中には、すでに経済的に安定しており、純粋に演奏を楽しむためにサポート活動を選ぶ人もいると語った。

サポートミュージシャンとして活動するには、技術力はもちろんのこと、「LINEの返事が早い」といったビジネスマンとして当然のコミュニケーション能力も不可欠だと指摘。逆に、サポートメンバーを正規メンバーとして迎え入れたい場合は、ドラマの登場人物のように、その人が音楽に何を求めているのかを深くヒアリングすることが重要だと述べた。

最後に平井氏は、「もし若いのであれば、アンダー25なのであれば、絶対、正規メンバーを経験するべき」と断言。リスクを取ってでも自分ごととして音楽プロジェクトに関わる経験が、ミュージシャンとしての成長に繋がるという考えを示した。

