28年ぶりに復活!?

ダイハツは、2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、コンセプトカー「ミゼットX」を発表しました。

ミゼットというモデル名は、1957年にダイハツが発売した軽自動車規格の三輪自動車、いわゆるオート三輪に由来します。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ“新”「ミゼット“X”」です！ 画像で見る（71枚）

オート三輪市場の縮小に伴い1972年に生産を終了しましたが、そのコンセプトは1996年4月に4輪モデルの「ミゼットII」として受け継がれ、復活を遂げました。ミゼットIIも初代と同様に小口配送などを主な用途とし、軽自動車の規格よりもあえてボディサイズを小さくすることで、狭い路地でも優れた走行性能を発揮する点が特徴でした。

市販化はされませんでしたが、過去のモーターショーではいくつかの派生モデルも公開されています。1995年の東京モーターショーに出展された「ミゼットIII」は、荷物ではなく人を運ぶことを主眼に置いたモデルでした。フロントに1名、リアに2名が乗車できる3人乗りのレイアウトで、ドアが右側にフロント用、左側にリア用と、変則的なスタイルを持っていました。

さらに1997年の同ショーでは、ミゼットIIとIIIの要素を融合させたような「ミゼットIV」が登場しました。こちらもミゼットIIIと同じ1＋2の3人乗りレイアウトを採用しつつ、左側に2枚のドアを備えていました。リアシートは跳ね上げることで荷室としても利用できる設計でしたが、残念ながらこのクルマも市販には至りませんでした。

今回、28年ぶりにその名が復活することになったミゼットXは、全長2200mm×全幅1295mm×全高1680mmという非常にコンパクトなボディサイズが特徴です。これは「自転車以上、軽自動車未満」の扱いやすいサイズとされており、車両区分は軽自動車となります。ホイールベースは1600mmと全長に対して最大限確保され、乗車定員は1＋2の3名仕様です。

エクステリアは、4輪モデルのミゼットIIを現代的に解釈したような、スッキリとしていながらも愛らしいデザインにまとめられています。ドアには乗り降りのしやすい前開き式を採用し、ルーフにはレールが装備されています。

インテリアは、限られた室内空間に1＋2のシートを効率的に配置し、自転車のように気軽に使えるよう、目線の高さや視界の広さが確保されています。ハンドルには異型のものが採用されました。

パワートレインは、モーターで駆動するBEV（バッテリーEV）であることが公表されていますが、現時点でその詳細は明らかにされていません。28年ぶりにモデル名が復活したミゼットだけに、このコンセプトカーが今後どのような展開を迎えるのか、大いに注目されます。