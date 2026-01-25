軍事演習で台湾を威嚇した直後、習近平が中国国民に向けて放った「驚きのメッセージ」

ベネズエラ侵攻の意外な本質

丙午の年が明けて早々、太平洋の向こうで、ビックリポンの「大捕物」。

そこで、トランプ大統領と掛けて、ベネズエラのマドゥロ大統領と解く。そのココロは？

「センキョ（選挙・占拠）が恐い」

私は、正月3日（アメリカ東部時間）に起こったドナルド・トランプ米大統領による「掟破り」の「絶対的な決意作戦」（ベネズエラ侵攻）の本質は、今年11月3日に行われる米中間選挙にあると見ている。

そこで負ければ、トランプ大統領はレイムダック（死に体）に陥ってしまう。それで正月から、乾坤一擲の「勝負」に出たというわけだ。

トランプ大統領の「ドンロー主義」とは

いま多くのアメリカ国民が望んでいるのは、「モンロー主義」。モンローとは、女優のマリリンさんではなく、ジェームズ・モンロー第5代大統領のことだ。「アメリカはヨーロッパに干渉しないが、アメリカ大陸にも干渉させない」と説いた。

トランプ大統領は自分の名前ドナルドを加えて「ドンロー主義」と呼ぶ。

要は、近隣諸国の囲い込みだ。世界最大の原油確認埋蔵量を誇るベネズエラに「反米政権は許せぬ」というわけだ。

そんな中、東アジアでも「センキョ（選挙・占拠）が恐い」指導者がいる。やはり今年11月28日に統一地方選挙を控える台湾の頼清徳総統だ。選挙に敗れれば、任期1年半を残してレイムダックになる。

中国による大規模軍事演習

そんな頼政権を揺さぶるため、台湾海峡を挟んで対峙する中国は昨年末（12月29〜30日）、再び大規模な軍事演習を断行した。人民解放軍と海警局が台湾の近海5ヵ所を取り囲み、軍用機207機、艦船31隻、海警船16隻を繰り出した「正義使命−2025」だ。

CCTV（中国中央テレビ）を見ていたら、コワモテの張弛中国国防大学教授が解説していた。

「今回の演習は、第一に活動の範囲を広げ、兵器を増やし、（台湾への）距離を縮めた。第二に、演習の時間と空間を柔軟かつ臨機応変にした。第三に、封鎖・制圧・打撃の戦術を多角的にした」

威嚇が終わった大晦日の晩には、習近平主席がCCTVに登場し、野太い声で14億国民向けの新年賀詞を述べた。

「両岸の同胞の血は、水よりも濃い。祖国統一の歴史の大勢は、阻むことはできない！」

「対中国非難決議」は野党によって否決

年が改まり1月2日、台湾の立法院（国会）で「対中国非難決議」を採択しようとしたが、親中派の野党・国民党などの反対で否決された。国民党の鄭麗文新主席は昨年10月の主席選挙期間中、「中国の軍事演習は台湾を保護してくれているのだ」と嘯いていた。

年明けに申し上げるのは時期尚早かつ忍びないのだが、今年を表す漢字は「動」ではないだろうか？ そして来年の漢字は「乱」??

悲観的な話で対不起（スミマセン）。恭喜発財（新年おめでとう）！

「週刊現代」2026年2月2日号より

【もっと読む】中国経済を総括する「中央経済工作会議」を分析してわかったどしゃ降り模様

【もっと読む】中国経済を総括する「中央経済工作会議」を分析してわかったどしゃ降り模様