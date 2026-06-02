5月28日、大麻取締法（所持）の疑いで警視庁はバレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日の午後、東京都内でイベント関連の発表会見を準備していた日本バレーボール協会（JVA）は、急きょ、謝罪会見となり、説明に追われた。関係者によると、佐藤容疑者は6月から始まるバレーボールの国際大会「ネーションズリーグ」参加のため、5月25日より東京都北区にある味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC