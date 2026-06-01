夏の装いといえば、浴衣。涼やかな見た目と伝統的な美しさにはどうしても惹かれてしまう...。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、まわりの視線を集める「大柄レトロ浴衣」をご紹介します！落ち着きのなかにのぞく遊び心がたまらない♡夏と浴衣金川紗耶が熱演夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守り