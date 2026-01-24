慣れない技もきっちりこなし、セレブが快勝で波に乗った。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第1試合。TEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得し、個人2連勝を飾った。

この試合は東家から渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、黒沢の並びで開始。序盤は多井がアガリを重ねてリード。その背中を3着目から追ったのが黒沢だった。親番の東4局1本場、黒沢はドラ白を2枚使ったチャンス手で攻める。4・7筒と白の変則三面張でリーチ。仲林とのめくりあいを7筒ツモで制し、リーチ・ツモ・ドラ2で1万2000点（＋300点）を入手、トップ目に立った。

南1局はたろうが4000点をツモり、黒沢は2着目へ後退する。南2局にテンパイ料でたろうを再逆転するも、南3局1本場には2000点（+300点）を放銃して再び2着へ後退。シーソーゲームが続いた。

南4局、テンパイ料でたろうを逆転した黒沢は、同1本場でドラ8筒を対子の手から中をポン。カン8索のテンパイを組んだ。その後、上家の仲林から6索が出ると、これをカン6索で鳴く“食い延ばし”により、待ちは5・8索へと変化。この甲斐あって流局間際に5索をツモ。中・赤2の6000点（+300点、供託1000点）でリードを広げた。副露率の低い黒沢が見せた巧みな技に対し、解説の牧野伸彦（最高位戦）も「食い延ばしの待ち替えがお見事でしたね」と高い評価を寄せた。

同2本場は3着目多井のリーチを受けた。跳満をツモられると逆転されてしまうため、黒沢は終盤に多井のハイテイ牌をずらすチー。無事に流局を迎えて逃げ切った。結果的に多井のアガリ牌はハイテイにはなかったものの、やれることをすべて尽くす懸命さが伝わった。

試合後は「ハイテイずらしは全然準備ができていなくて、もう少し勉強します」と照れ笑い。東4局1本場の親満貫は「卓の下で（ツモアガリの）素振りをしていた」と笑顔で振り返った。オーラスについては「『8万点トップを取って来て』と言われたので、できれば加点したかったですが、とりあえず無事にトップが取れて今日は良かったと思います」とセレブらしい大胆なコメントも。お決まりのポーズを決めた後は、ファンからは「いいぞ雷電」「わっしょーい！」「雷電！雷電！雷電！」と祝福の声が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）4万900点／＋60.9

2着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）2万8500点／＋8.5

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万5400点／▲14.6

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）5200点／▲54.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）