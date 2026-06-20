米国建国250周年を記念した特別仕様のキャップメジャーリーグ機構は18日（日本時間19日）までに、今年7月14日（同15日）に開催されるオールスター戦に向けた各球団の特別仕様のキャップを発表した。ドジャースの大谷翔平投手らも着用予定の限定グッズがお披露目されたが、海外ファンからは「ちょっとダサすぎ」などと賛否両論の嵐となっている。今年のオールスターは米国が建国250周年を迎えることもあり、フィリーズ本拠地の