鈴木愛理『THE FIRST TAKE』ソロ初登場 アイドル界の“神曲”Buono!「初恋サイダー」を一発撮りパフォーマンス
歌手で俳優、モデルとしても活動する鈴木愛理が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にソロで初登場。人気曲「初恋サイダー」をソロでパフォーマンスする。パフォーマンス映像は、きょう23日午後10時に公開される。
【動画】Adoが『THE FIRST TAKE』初登場 「うっせぇわ」パフォーマンス映像
今回は『THE FIRST TAKE』に、アーティストとして、そして表現者として進化を続ける鈴木がソロで登場。かつて活動していたハロー!プロジェクト所属の嗣永桃子、夏焼雅、鈴木からなるユニット・Buono!より「初恋サイダー」（2012年）をソロで披露する。
同曲は、今なお多くのファンの記憶に刻まれるBuono!のヒットナンバーで、アイドル界の“神曲”とも称され数々のアーティストがカバーしてきた楽曲。鈴木のツアーバンドメンバーによる生演奏とともに、『THE FIRST TAKE』だけの特別な一発撮りで披露される。
■鈴木愛理 コメント
2012年に発売した「初恋サイダー」を2026年に歌わせていただけるということは、14年前の私では考えられなかったなと思います。
この曲はBuono!3人の曲であり、そのことをずっと大事にしているので、当時大事にしていた感覚をしっかり持って歌いました。
皆さんに届くと嬉しいです。
【動画】Adoが『THE FIRST TAKE』初登場 「うっせぇわ」パフォーマンス映像
今回は『THE FIRST TAKE』に、アーティストとして、そして表現者として進化を続ける鈴木がソロで登場。かつて活動していたハロー!プロジェクト所属の嗣永桃子、夏焼雅、鈴木からなるユニット・Buono!より「初恋サイダー」（2012年）をソロで披露する。
■鈴木愛理 コメント
2012年に発売した「初恋サイダー」を2026年に歌わせていただけるということは、14年前の私では考えられなかったなと思います。
この曲はBuono!3人の曲であり、そのことをずっと大事にしているので、当時大事にしていた感覚をしっかり持って歌いました。
皆さんに届くと嬉しいです。