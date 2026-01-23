｢僕の仕事どうでしたか?｣に｢よかったよ｣と即答は二流…後輩に刺さる"藤井貴彦アナ流"神回答
※本稿は、藤井貴彦『伝える準備』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。
■本番中にノートに書き留めておくこと
夕方のニュース番組が終わると、私のデスクに後輩たちが集まってくれます。
そこに神社があったからとりあえずお参りする、という感覚に近いのでしょうか。
もちろん、私にお参りしてもご利益はありません。
ただ、その表情がきらきらしていたり、自分の放送に納得できず悔しそうだったり。
せっかく集まってくれるので、こういう時こそ何か言葉を贈ってあげたいですよね。
もちろん、下手なことは言えませんので、普段から後輩の仕事をしっかり観察して準備しておきます。
具体的に私が準備しているのは「もし聞いてきたら、こんなことを言ってあげたい」というリストです。
そのリストは、本番中のわずかな合間に手元のノートに書き留めていくのですが、最近は私がそのノートを取り出す動きを後輩が目ざとく見ていて、とってもやりにくい（笑）。
なお、そのリストは後輩が聞いてこなければ、記録として残すだけです。
■その場しのぎの言葉では相手に届かない
さて、どんなことを書いておくかというと、
例えば、「ニュースの読みが単調になってしまう原因とその解消法」などですが、それを伝えたところで後輩がすぐに弱点を克服できるわけではありません。
このノートの役割は、どちらかというと、以前のアドバイスとどれだけ重なっているか、同じことを言われてモチベーションを失わないか、を確認することにあります。
ですから「アドバイスしすぎないように」注意するという意味で活用しています。
もともと私は、言葉の瞬発力だけはありました。
しかし、その言葉を選びきる慎重さに欠けていたと思います。
手元の一番近いところにあるまあまあの言葉をさっと掴(つか)んで、後輩に手渡す。
こちらとしてはできるだけ早く、タイムリーに、と思って発した言葉なのですが、そんな時はだいたい、後輩の表情が曇っていました。
みなさんも、その時の感情で言葉を発して後悔した経験はありませんか。
例えば「あの仕事どうでしたか？」と不意にアドバイスを求められた場合、「よかったよ」という言葉だけでは足りないことは、自分でもわかります。
だからこそ、内心焦りながら多くの言葉を追加していくのですが、その言葉の多くが「練られていない」ものであることが相手に伝わると、途端にアドバイスの効果は薄れます。
後輩は、自分自身へのアドバイスを求め、成長しようとしているのですから、普段の何倍も集中して話を聞いています。
また、自分を理解した上でのアドバイスかどうか「品定め」すらしています。
だからこそ、真剣勝負には、相手を上回る準備が必要だと考えています。
なお、アドバイスの準備ができていない時、私は、「今度しっかり見直しておくから時間をくれないか」と言ってしまいます。
その場しのぎの言葉が届かない「冷や汗」を何度もかいてきたからです。
結局、よりたくさんの時間を使って言葉を練り、アドバイスすることになるのですが、それならば、普段から準備をしておきたいと考えるようになったのです。
■言葉を寝かせる
一方、今では親子ほどの年齢差がある後輩と多く仕事をするようになりました。
ですから私のアドバイスは、効きすぎるか、意味不明かのどちらかでしょう。
私なりにそんなリスクを感じ取り、始めた行動が、「言葉を寝かせる」ということでした。
それが先ほどのノートにアドバイスを書くリストアップ作業にもつながっています。
実際に寝かせてみると、わかることがたくさんありました。
アドバイスしようとしていた言葉がむき出しだったり、ほころびがあったり。そのまま伝えていたらどうなっていただろうと、怖くなります。
今では、寝かせて冷静になったところで、再び言葉を選びなおしています。
例えば、後輩のニュースの読み方について「高い音が続いて聞きづらい」という印象を持ったとします。
でも、この印象をそのまま伝えると後輩は混乱します。それはそうです。
生まれてからずっと同じ話し方なのに、それがおかしいと言われるのですから。
その混乱を前進に変えるためには、こちらが言葉を選びなおす必要があります。
そこで、「高い音が続いて聞きづらい」という先ほどの言葉を一日寝かしてみます。
すると翌日、不思議と別の言葉が浮かんできます。自分の視点やスタンスも変わっているからかもしれません。
例えば、
「高音を効果的に使うために、低音を増やしてみよう」
「高音を出すのは疲れるから、自分にも優しい低音を使おう」
「実はあなたのストロングポイントは、低音だ」
といったように、同じ意味でもひと工夫することで伝わり方が大きく変わってきます。
ネガティブな表現を使わず、後輩の背中を押してあげるように言葉を選ぶ。
みなさんにも必ずできます。
■言葉選びはボタン選びと同じ
ここで少しだけ別のお話をしますが、私の母は、なぜか洋服を作れます。
私は子供の頃、サッカー少年団に入っていて、練習で使う短パンも母が簡単に手作りしてくれました。
あの頃は「みんなと同じメーカー品がいい」と親不孝なことを言っていましたが、何でも作れてしまう母親を、子供ながらに「すごいなあ」と思っていました。
ある時、母親が布や糸を買いに行くというので、ついて行ったことがありましたが、そのお店で見つけたのが驚きの風景。
目の前に広がる「ボタンだけで埋め尽くされた1フロア」でした。
丸いもの、四角いもの、星形のもの。ボタンの入った引き出しを、お客さんそれぞれが開けて覗(のぞ)いています。色も無数にありました。
私もいくつか手に取りましたが、こんなボタンはどんな服に合わせるのか、と考えるだけで面白かったものです。
このボタン選びに通じるのが、言葉選びです。
どのボタンも、左右を留める役割は果たします。
しかし、それが服に合うボタンかどうかは別問題です。
ボタンとしての仕事を果たした上で、服を着る人も喜んでくれるボタンはどれか。
■相手にフィットする言葉を見繕う
たくさんの言葉を引き出しに集めておいて、
その人にフィットする言葉を見繕(つくろ)い、最後に一つに絞ること。
まさか、母親の洋裁が言葉のチョイスに生きるなんてびっくりです。
先日も私の家のカーテンを作り替えてくれるというので、実家に行きました。
母親は今でも、ミシンを操っていろいろと作り出しているのです。
生地の厚みに合うミシン針と糸はどれかと繰り返し、納得のいく縫(ぬ)い目を追い求める。
まさに「私の原点、ここにあり」でした。
言葉のチョイスにこだわりすぎて後輩を困らせないようにと、心に誓いました。
藤井 貴彦（ふじい・たかひこ）
日本テレビアナウンサー
1971年生まれ。神奈川県出身。慶應義塾大学環境情報学部卒。1994年日本テレビ入社。スポーツ実況アナウンサーとして、サッカー日本代表戦、高校サッカー選手権決勝、クラブワールドカップ決勝など、数々の試合を実況。2010年2月にはバンクーバー五輪の実況担当として現地に派遣された。同年4月からは夕方の報道番組「news every.」のメインキャスターを務め、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨などの際には、自ら現地に入って被災地の現状を伝えてきた。
（日本テレビアナウンサー 藤井 貴彦）