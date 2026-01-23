【呼吸器内科医が解説】階段での息切れは「年のせい」じゃない？ COPD（慢性閉塞性肺疾患）の話
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「みんなの健康塾ちゃんねる」が、「【呼吸器内科医が解説】『COPDの話』（慢性閉塞性肺疾患）」と題した動画を公開。川崎幸クリニックの呼吸器内科・幸山正医師が、主に喫煙を原因とする肺の病気「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」について解説した。
「階段を上ると息が切れる」「咳や痰が増えた」といった症状を、「年のせい」と自己判断していないだろうか。
幸山医師は、中高年で喫煙歴があり、こうした症状に心当たりがある場合、『COPD』（慢性閉塞性肺疾患）の可能性があると警鐘を鳴らす。COPDは呼吸機能検査によって診断され、放置すると進行し、重症化する病気だ。
幸山医師は、多くの人が混同しがちな「年齢による息切れ」と「COPDによる息切れ」の違いを明確にした。
年齢によるものは呼吸筋の衰えが原因であるのに対し、『COPD』は「肺そのものが壊れている」状態であり、根本的に異なると説明した。
『COPD』の病態は、気道が炎症で狭くなる「慢性気管支炎」と、肺の末端にあるガス交換を担う肺胞が破壊される「肺気腫」が合わさったものだ。タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込むと、体を守るはずの白血球が過剰に活性化し、肺の組織まで溶かしてしまうという。幸山医師によれば、喫煙者の10人中1～2人が『COPD』を発症するリスクがある。
特に怖いのは、風邪などの感染症をきっかけに症状が急激に悪化する「増悪（ぞうあく）」だ。
一度『増悪』を起こすと、呼吸機能は階段状に低下し、「回復しても元の機能には戻らない」と幸山医師は指摘する。『増悪』を繰り返すほど予後が悪くなるため、手洗いやワクチン接種（インフルエンザや肺炎球菌）などの予防が極めて重要となる。
『COPD』は、単なる加齢現象ではなく、肺が徐々に破壊されていく病気である。喫煙が最大の原因だが、受動喫煙や大気汚染などもリスク因子となる。気になる症状があれば「年のせい」と軽視せず、専門医に相談することが、将来の健康を守るための第一歩と言えるだろう。
「階段を上ると息が切れる」「咳や痰が増えた」といった症状を、「年のせい」と自己判断していないだろうか。
幸山医師は、中高年で喫煙歴があり、こうした症状に心当たりがある場合、『COPD』（慢性閉塞性肺疾患）の可能性があると警鐘を鳴らす。COPDは呼吸機能検査によって診断され、放置すると進行し、重症化する病気だ。
幸山医師は、多くの人が混同しがちな「年齢による息切れ」と「COPDによる息切れ」の違いを明確にした。
年齢によるものは呼吸筋の衰えが原因であるのに対し、『COPD』は「肺そのものが壊れている」状態であり、根本的に異なると説明した。
『COPD』の病態は、気道が炎症で狭くなる「慢性気管支炎」と、肺の末端にあるガス交換を担う肺胞が破壊される「肺気腫」が合わさったものだ。タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込むと、体を守るはずの白血球が過剰に活性化し、肺の組織まで溶かしてしまうという。幸山医師によれば、喫煙者の10人中1～2人が『COPD』を発症するリスクがある。
特に怖いのは、風邪などの感染症をきっかけに症状が急激に悪化する「増悪（ぞうあく）」だ。
一度『増悪』を起こすと、呼吸機能は階段状に低下し、「回復しても元の機能には戻らない」と幸山医師は指摘する。『増悪』を繰り返すほど予後が悪くなるため、手洗いやワクチン接種（インフルエンザや肺炎球菌）などの予防が極めて重要となる。
『COPD』は、単なる加齢現象ではなく、肺が徐々に破壊されていく病気である。喫煙が最大の原因だが、受動喫煙や大気汚染などもリスク因子となる。気になる症状があれば「年のせい」と軽視せず、専門医に相談することが、将来の健康を守るための第一歩と言えるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
’自身の肺動脈弁を大動脈弁に入れ換える’心臓外科医が語る“ロス手術”が今、若年者へ適用されるワケ
【泌尿器科医が解説】「夜間2回以上トイレなら注意！」日常で注意すべき“おしっこ”の悩みと対処法
【便秘を消化器内科医が解説】“すっきりしない感覚”にも要注意！
チャンネル情報
病院が作った健康情報ＷＥＢサイト「みんなの健康塾ちゃんねる」のYoutubeチャンネルです。健康維持・増進、疾病の早期発見や治療に役立てていただけるよう、健康・医療に関する情報を医師・看護師・理学療法士・管理栄養士などの医療従事者が分かりやすく発信していきます。【企画：石心会グループ】