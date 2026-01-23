この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「将来、修繕積立金が足りなくなるかもしれない」。そんな不安を抱える管理組合が増えています。実は、多くのマンションで新築当初から設定されている積立金額には、販売上の都合による「罠」が潜んでいます。

今回は、株式会社さくら事務所関西のマンション管理コンサルタント、大森敞彦さんが、積立金不足で破綻するマンションの共通点と、資産価値を守るための「超長期」修繕計画の見直し術を解説します。

◾️新築マンションの「安すぎる積立金」に潜むデベロッパーの思惑

新築マンションを購入する際、月々の支払額を安く見せるために、修繕積立金が不当に低く抑えられているケースが多々あります。

平米100円の罠：平米あたり100円程度の初期設定は、プロの目から見れば「とんでもなく安い」金額です。

国交省のガイドライン：国土交通省が示す妥当な金額の目安は、平米あたり250円～300円程度。初期設定が100円の場合、将来的に必ず大幅な値上げや一時金の徴収が必要になります。

大森さんは「デベロッパーは売りやすさを優先して固定費を少なく見せますが、それは将来の管理組合に『ツケ』を回しているのと同じ」と指摘します。

◾️「築30年」で直面する、シミュレーション外の巨額支出

築30年を過ぎたあたりで、多くのマンションが資金難に陥ります。その最大の原因は、初期の長期修繕計画に「高額な設備更新」が含まれていないことです。

予期せぬ数千万単位の工事：鉄製の排水管の更新（更新・更生工事）、玄関ドアやサッシの全面交換、機械式駐車場の撤去・更新など、30年以降に発生する大工事が計画から漏れているケースが少なくありません。

お財布の中身が赤字に：1回目、2回目の大規模修繕で資金を使い果たし、いざ設備更新が必要な時に「お金がない、払えない」というパニックが起こります。

◾️さくら事務所が提案する「60年超長期計画」のメリット

こうした破綻を防ぐために有効なのが、一般的な30年計画を倍の「60年」まで伸ばしてシミュレーションする「超長期修繕計画」です。

将来の支出をすべて可視化：60年先まで見通すことで、排水管やエレベーターなどの周期が長い高額工事をあらかじめ資金計画に盛り込めます。

工事の回数を減らす戦略：近年の材料・技術の向上により、大規模修繕の周期を12年から15～16年に伸ばすことが可能です。

インパクトの最大化：60年スパンで見れば、大規模修繕の回数を1回減らせる計算になり、数千万～数億円単位のコストカットに繋がります。

◾️「均等積立方式」への早期移行が資産価値を決める

積立金不足を解消するためには、早めに「値上げ」の議論を避けて通ることはできません。

築2～5年での見直しが理想：早い段階で60年計画を作成し、必要な金額を算出します。

均等積立方式の推奨：段階的に上げていく方式よりも、一度適正額まで上げてその後を一定にする「均等積立方式」の方が、将来の不確定要素を減らし、中古売買時の透明性（資産価値）も高まります。

「値上げは痛みを伴う改革ですが、放置すればマンションはゴーストタウン化し、売るに売れない負債になります。年金生活の方が増える前に、早めに手を打つことが重要です」（大森さん）

【まとめ】マンションの未来は「お財布の正確な把握」から

インフレで物価が上がる今、5年ごとの定期的な計画見直しは必須です。

・平米100円前後の初期設定を放置しない

・30年先ではなく、60年先の「真の支出」を確認する

・修繕周期を伸ばし、トータルコストを賢く削減する

