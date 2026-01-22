【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月26日〜2月1日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『行動の取り方に悩みます』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分の前向きさや真面目さを、どう行動に移せば真っ直ぐ伝わるのかが手探り状態です。誤解をされてしまうことを減らしていきたいでしょう。仕事や公の場では、自分ではしっかり取り組んでいても、準備不足な結果になってしまうことがあります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の印象や立ち位置より、相手を繋ぎ止めておくことに力を入れます。細かい部分の自分のイメージは後から修復していくつもりで、とりあえず関係を固めていくでしょう。シングルの方は、ネットワークを広げていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が誠実さや一途さをシンプルに見せてくれます。
｜時期｜
1月26日 ビジュアルレベルアップ ／ 1月27日 仲間が減ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
マグカップ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞