¥Ó¥Ã¥È¤È¥Ä¡¼¥ë¹ç¤ï¤»¤Æ100°Ê¾å¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÀ°È÷¤Î¹©¶ñ¤¬°ìµ¤¤ËÂ·¤¦ÀºÌ©ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
machi-ya¤ÇÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖPENDORA TOOL SET¡×¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥Èµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÅÆ°ÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥ß¥Ë¹©¶ñ¤ä¥Ó¥Ã¥È¤¬ÁíÀª100¼ïÎà°Ê¾å¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤âÀ¹¤êÂô»³¤Ç¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÀ°È÷¤äÅÅ»Ò¹©ºî¤ò¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï½õ¤«¤ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥Èµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡ÖPENDORA TOOL SET¡×¤Î¼çÌò¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÅÅÆ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£ÅÅÆ°»þ¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï1Nm¤Î¤¿¤á´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌÚºà¤Ê¤é·ê¤¢¤±¤â²ÄÇ½¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼êÆ°¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¤ÏºÇÂç5Nm¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¤Ê¤É¤Î¸Ç¤¤¥Í¥¸¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ó¤¹¤È²õ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
µÕ¤ËÀºÌ©µ¡´ï¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Ç¤Ë¤Í¤¸»³¤òÇË²õ¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤Ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥Èµ¬³Ê¤ÏÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÍÑ¤Î4mm¤ÈÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤6.35mm¤Î2¥¿¥¤¥×¡£»ÔÈÎÉÊ¤òÇã¤¤Â¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤È¡£
100°Ê¾å¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¿¤Á
¤½¤ÎÂ¾¥Ä¡¼¥ë¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡£¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¡¢¼êÆ°ÍÑ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Ã¥È¤ÏÆÃ¼ì·Á¾õ¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬»öÂ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¸¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥É¤ÏÃÏÌ£¤À¤±¤ÉÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ýÇ¼¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤·¤ä¤¹¤¤
ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤ËÍýÏ©À°Á³¤È¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£»È¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»ÅÉñ¤¦¤òÅ°Äì¤¹¤ì¤Ð¾®¤µ¤Ê¥Ó¥Ã¥È¤â¼º¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´û¤Ë¥Ä¡¼¥ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÏÎý¼Ô¤Ë¤Ï½ÅÊ£¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÅÅ»Ò¹©ºî¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ê¤é¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤ë¤è¤ê¤â¼ê´Ö¤â¸º¤é¤»¤ë¤«¤È¡£¤¼¤Ò¥»¡¼¥ëÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
