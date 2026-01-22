棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日午前３時１５分に都内の病院で亡くなったことが所属事務所から発表された。８６歳だった。

「神武以来（じんむこのかた）の天才」と評された棋士が天国へ旅だった。１９４０年１月１日生まれ、福岡県嘉麻市出身。１４歳７か月でのプロ入りは藤井聡太六冠に破られるまで長らく将棋界の金字塔だった。１９５８年、史上最速でプロ棋士最高峰のＡ級八段に昇段。１８歳１か月でのＡ級昇級記録は、藤井すら破ることができず、いまだ最年少記録として輝いている。

うな重を昼夕食に連続注文したり、床につくほどネクタイを長く結んだり、対局中に庭の滝を止めさせるなど数々の伝説でも知られる。８２年、名人を獲得。タイトル獲得は名人１期、棋王２期など、通算８期、棋戦優勝２３回。公式戦対局数は２５０５局の歴代１位を保持し続けている。

１６年１２月には藤井のデビュー戦の相手を務めた。１７年、６２年１１か月の現役生活に終止符を打った。７７歳１１日という現役棋士の史上最年長記録を持つ。

００年には紫綬褒章、１８年には旭日小綬章を受章。引退後はバラエティー番組にも多く出演し、独特の話し口調と愛らしい見た目で人気に。「ひふみん」の愛称で親しまれた。アーティスト名「大天才ひふみん」として「ひふみんアイ」で歌手デビューも果たしている。

２２年には将棋界からは大山康晴十五世名人に続いて３２年ぶり２人目となる文化功労者に選出。選出後の会見で今後やりたいことを聞かれた８２歳の加藤さんは「ひねり飛車で（藤井と）再戦を。もし（再戦の）チャンスがあれば喜んで研究して元気いっぱい戦います」と勝負師としての闘志を燃やし続けていた。

◆葬儀日程 通夜は２７日午後７時３０分、告別式は２８日午後１時３０分、いずれもカトリック麹町イグナチオ教会（東京都千代田区麹町６・５・１）で執り行われる。喪主は長男の加藤順一氏。（日本将棋連盟発表）

◆加藤 一二三（かとう・ひふみ）１９４０年１月１日、福岡県稲築町（現・嘉麻市）生まれ。５４年、史上最年少（当時）の１４歳７か月で史上初の中学生棋士に。６０年、結婚。子どもは１男３女。８２年、名人位奪取。１９５０年代から２０００年代まで全年代でＡ級に在位し、１９、２０、２１の各世紀生まれの棋士と対局実績を持つ。敬虔（けいけん）なクリスチャンとして知られ、対局中に廊下で聖歌を歌ったとの伝説も。愛猫家。愛称は「ひふみん」。