２２日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５５２円高の５万３３２７円と反発して始まった。



前日２１日の米国株市場では「ＴＡＣＯ（トランプはいつも尻込みする）トレード」が広がり、ＮＹダウなど主要株価３指数は揃って上昇した。デンマーク自治領グリーンランドの取得を巡り、トランプ米大統領はこれに反対する欧州８カ国に追加関税を課す方針を示していたが、２１日に一転して方針の撤回を表明。あわせて、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）との間で「グリーンランドを含む北極圏全体に関する将来の合意に向けた枠組み」を構築したことを明らかにした。米欧対立激化への懸念が後退したことで、きょうの東京市場でも買い戻しの動きが優勢となりそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

