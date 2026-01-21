【義母介護は専業主婦のシゴト？】ついに！？化石義兄も価値観アップデート＜第20話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第20話 変わる価値観
【編集部コメント】
そもそも今回の一件は、タダノリさんが「介護は嫁が」と言ってリツコさんに押し付けようとしたことがきっかけでした。それがなければ焦ったリツコさんがアサカさんにあんな話をしてくることもなかったはずなのです。もう時代は令和ですが、「介護は嫁」という価値観はまだまだ色濃く残り続けています。みんなで頭を柔らかくして、固定観念から自由になり、価値観をアップデートしていけたらいいですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
