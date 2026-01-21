モスバーガーに、濃厚がさっぱりを気分で選べる2種類の「とり竜田バーガー」が登場。

にんにくが食欲をそそる濃厚さと、レモン香るさっぱり味の「とり竜田バーガー」を期間限定で楽しめます！

モスバーガー「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜／和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」

販売期間：2026年1月28日（水）〜 3月中旬

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

日本生まれのハンバーガーチェーンならではの“とり竜田バーガー”を、2022年から毎年期間限定で販売している「モスバーガー」

定番の「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー」に加えて、2023年からはバリエーションメニューも同時に販売されています！

これまでに「とり竜田バーガー」は、シリーズ累計で1100万食以上の売上を記録。

5年目となる2026年は、ガツンと効かせたにんにくが食欲をそそる、濃厚な味わいの「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」が新たに発売されます。

とり竜田にたっぷりのにんにくを加えたトマトベースのソースと、国産クリームチーズをミックス。

にんにくはみじん切りやピューレなど、さまざまな形状でソースに加えることで、最後の一口まで香りや旨みが続きます。

また「和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」も、同時に発売。

鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を抑えながら、黒糖の甘みと和風だれの旨みを楽しめるメニューです。

レモンを絞りながら食べれば、味の変化を楽しみつつ、さっぱり食べられます。

濃厚とさっぱり、味わいが異なる2種類のとり竜田が登場するので、その日の気分に合わせて好みのメニューが選べるのも嬉しいポイントです☆

新メニュー：ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜

価格：490円(税込)

※チーズは工場で加熱加工をしています

ハーフマヨネーズタイプを塗った下バンズに、国産鶏のむね肉を使用したサクサクのとり竜田をのせた「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜」

そこにガーリックトマトソースやキャベツを乗せ、さらにもう一度ガーリックトマトソースを重ねた上に、国産クリームチーズを合わせた新メニューです。

トマトはチーズとの相性が良く、クリームチーズの爽やかな酸味とトマトの酸味・甘みが相乗効果を生み出します。

「ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜」は、全体的にまとまりのある一品です！

また、ガーリックトマトソースにはピューレやみじん切りのにんにくを使用し、クリームチーズにもにんにくパウダーをプラス。

さまざまな形状のにんにくを使用し、最後の一口まで豊かな香りと奥深い味わいが続くよう、工夫しています☆

和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜

価格：470円(税込)

※鹿児島県産の黒酢を配合しています

とり竜田に黒酢の旨だれとキャベツを合わせ、レモンを添えた「和風旨だれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜」

和風旨だれには鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を加工黒糖で柔らかくすることで、親しみやすい味わいに仕上げられています。

サクッと軽く、ジューシーなとり竜田に、黒酢の風味が味わえる和風旨だれの相性は抜群。

“くし切りレモン”を絞り、好みの酸味に調整しながら楽しめます☆

2026年の「とり竜田バーガー」は、濃厚・さっぱりの2種類が登場。

モスバーガーの「とり竜田バーガー」は、2026年1月28日から3月中旬まで販売です！

