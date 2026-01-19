上場企業の社長が手を染めたのは「禁断の錬金術」だった――。不正の泥沼にハマった企業は、監査法人にも見放され、上場廃止へと追い込まれていく。うそを塗り重ねた末路とは。詳しく見ていこう。（公認会計士 白井敬祐）

東証スタンダード上場企業が

「上場廃止」に追い込まれたワケ

今回の“事件”の舞台となったのは、東証スタンダード上場企業（当時）の「ピクセルカンパニーズ株式会社」。ITシステム開発から始まり、近年は太陽光発電やリゾート開発へと手を広げていた、一見すると成長意欲あふれる企業です。

しかし、その華やかな事業計画の裏側では、驚くべき「会社の私物化」が行われていました。

社長個人の借金返済のために会社の資金が流用され、実体のないプロジェクトが立ち上がり、ついには監査法人から「もう無理です」とサジを投げられる……。まるでサスペンスドラマのような展開が、実際に起こっていたのです。

なぜ一人の経営者の暴走を誰も止めることができなかったのか？ そして、最後まで戦い続けた監査法人の「無言の抵抗」とは――。

この事件の全貌と人間ドラマをひもといていきます。

社長が借金を返すために手を染めた

「禁断の錬金術」とは？

事の発端は、2019年から2020年頃にさかのぼります。

当時、ピクセルカンパニーズ（以下、PXC社）を率いていた吉田弘明社長は、個人的な投資の失敗や資金繰りの悪化により、外部の金融業者（I社）から数億円規模という多額の借金を抱えていました。

一般のサラリーマンでは想像もつかないような金額の借金です。「返さなければ社会的地位も社長の座も失うかもしれない」というプレッシャーは、相当なものだったでしょう。

追い詰められた吉田社長が思いついたのは、決して手を出してはいけない「禁断の錬金術」でした。

