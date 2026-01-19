30代・40代女性に聞いた「サイゼリヤ人気メニュー」ランキング！1〜3位を席巻した“大人気シリーズ”は
リーズナブルな価格で本格的なイタリアンが楽しめるファミレス「サイゼリヤ」。SNSでも「神コスパ」「迷ったらサイゼ！」と人気のサイゼリヤですが、みんなの“推しメニュー”は何なのでしょうか？
女子SPA！編集部が30代から40代の女性198名のアンケートをもとに、人気メニューをランキング形式でご紹介します！ 対象メニューはドリンク以外の全メニューです。あなたのお気に入りメニューは何位にランクインしているでしょうか？
◆どれを選んでも正解！サイゼリヤ人気メニュー【4位〜10位】
ランキングの中盤には、幅広い層に人気のある多彩なメニューが並びました。サイゼリヤの魅力を存分に感じられるラインナップを、4位から10位まで一気に紹介します！
Q.好きなメニューを3つまで選んでください
4位 17票
・小エビのサラダ（税込350円）
5位 16票
・若鶏のディアボラ風（税込500円）
6位 15票
・ペペロンチーノ（税込300円）
7位 14票
・きのことほうれん草のクリームスパゲッティ（税込600円）
・ジェラート＆シナモンフォッカチオ（税込450円）
・タラコソースシシリー風（税込400円）
8位 12票
・ハンバーグステーキ（税込400円）
・辛味チキン（税込300円）
9位 10票
・カルボナーラ（税込500円）
・ディアボラ風ハンバーグ（税込500円）
10位 7票
・チョコレートケーキ（税込300円）
・半熟卵のカルボナーラ（税込550円）
・イカの墨入りセピアソース（税込500円）
◆上位には鉄板メニューがランクイン
5位にはジューシーな鶏肉に香ばしいハーブの香りが食欲をそそる「若鶏のディアボラ風」がランクイン。税込500円とは思えないクオリティに「サイゼでちょっと贅沢したいときにこれを頼む」というファンも多数。「ワインにもよく合うが、ご飯にも合うのでお酒を飲まない人ともシェアできる」と、ディナーで選んでもハズレなしの一品です。
そして4位にはフレッシュな野菜とプリプリの小エビが嬉しい「小エビのサラダ」。税込350円ながらボリュームがあり、女子会やランチの定番メニューという声が寄せられました。「ドレッシングが美味しい」「シェアしやすくてちょうどいいサイズ◎」と、サイドメニューとしてもトップクラスの人気です。
◆3位・22票 焼きチーズミラノ風ドリア（税込350円）
「ミラノ風ドリアシリーズ」からもう一つ、焼きチーズ仕様のドリアが第3位に！ 通常のミラノ風ドリアが「まろやかなホワイトソースとチーズのバランス」が特徴的なのに対し、こちらはガッツリ濃厚な焼きチーズが表面にしっかりと乗った贅沢な仕上がり。
「チーズ好きにはたまらない！」「家ではなかなか再現できない」と口コミが集まりました。特にチーズ好きな方は必食！ さらにドリンクバーやワインとの相性も抜群なので、自分好みのペアリングで楽しむのもおすすめの食べ方です。
◆2位・33票 半熟卵のミラノ風ドリア（税込350円）
人気メニューミラノ風ドリアにちょい足しするだけでこんなにも幸せ！ な人気メニューが第2位にランクイン。濃厚なホワイトソースと香ばしいチーズに、トロッとした半熟卵がプラスされた瞬間、まろやかな味わいが格段にアップします。
半熟卵によるコク深いアクセントがたまらないという声が続々。「ミラノ風ドリアより豪華な気がしていい」「熱いドリアを半熟卵で少しずつ冷ましながら食べられるので、猫舌でも食べやすい」と、さまざまな人に支持されています。ミラノ風ドリア好きの方はぜひこちらにも挑戦してみてください！
◆1位・98票 ミラノ風ドリア（税込300円）
「サイゼリヤの顔」と言っても過言ではない「ミラノ風ドリア」が堂々の1位に輝きました。価格は税込300円と驚くほどリーズナブルながら、その満足度は圧倒的。たっぷりのホワイトソースに絡み合うご飯、香ばしいチーズの焼き加減がたまらない定番メニューです。
