シンプルなのにサマ見え！【50代】が真似したい「最旬こなれボブ」

「シンプルで今の自分に似合う、ボブヘアってないかな？」そんな風にヘアスタイルを模索中の50代に、FTN編集部が、50代向け「最旬こなれボブ」を厳選しました。カラーリングもカットもごくシンプルなのに、洗練されたこなれ感が漂うボブヘアはぜひチェックしてみてほしいところ。気になるヘアスタイルを見つけたら、すぐにヘアサロンの予約を入れると良いかも！

丸みのあるエアリーなショートボブ

「年齢やライフスタイルに合わせた“自然でフィットする”デザインヘアをご提案します」という、@kzs_hairさんが紹介しているショートボブ。全体は丸みを帯びたシルエットで、ボリューム感を残しつつふんわりと柔らかな雰囲気です。サイドは後ろへ流すように整えられており、顔まわりがすっきり見えそう。エアリーな毛流れが、こなれて見えるポイントかも。

自然体で楽しむ柔らかなシルエット

「ゆったりまあるい柔らかなボブ」と、@rico_salonさんが紹介しているこちら。頭の形にそったシルエットに仕上げたグラデーションボブです。サイドの髪を耳にかけて、顔まわりをすっきりと見せるアレンジも良さそう。作り込みすぎない雰囲気で、ナチュラルなオシャレを楽しめるはず。

凛とした大人女性を演出

キリリと潔くシャープなカットラインのボブは、大人女性の凛とした美しさを演出してくれるはず。サイドからバックは上品におさめつつ、顔まわりには軽くレイヤーカットを入れて、ほど良い軽やかさをプラス。特別なスタイリングはしなくてもきまる、おさまりのよさそうなヘアスタイルです。

大人の余裕をアピールするレイヤーボブ

@ofuke_akifumicasiiさん曰く、「襟足スッキリ跳ねない丸みのある大人のレイヤーボブ」というこちらのボブは、フェミニンできちんと感もしっかりフォロー。@ofuke_akifumicasiiさんによると「襟元を気にしないでジャケットを着こなせる」のだそう。ツヤのあるヘルシーな髪質を活かし、大人の余裕を感じさせるボブヘアを楽しんでみるのもいいかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@rico_salon様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里