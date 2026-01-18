【実食レポ】華やかな酸味でホッと温まる！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ホットベリードリンク
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。
今回は、「ホットベリードリンク」を紹介します。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ホットベリードリンク
価格700円
提供期間：2025年12月26日〜 2026年3月8日
販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢プラズマ・レイズ・ダイナー｣など
「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいドリンクが登場！
甘酸っぱいラズベリーシロップをベースに、寒い季節にぴったりなホットドリンクとして仕上げられた一杯。
濃厚なベリーの味わいに加え、ほんのりとした酸味のドライストロベリーがトッピングされており、見た目も華やか。
ほんのりピンクがかった泡とグラデーションが美しく、ミニーのカップデザインと相まって心まで温まるようなドリンクです。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ホットベリードリンクの紹介でした。
夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」
