東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。

今回は、「ホットベリードリンク」を紹介します。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ホットベリードリンク

価格700円

提供期間：2025年12月26日〜 2026年3月8日

販売場所：東京ディズニーランド／トゥモローランド｢プラズマ・レイズ・ダイナー｣など

「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、かわいいドリンクが登場！

甘酸っぱいラズベリーシロップをベースに、寒い季節にぴったりなホットドリンクとして仕上げられた一杯。

濃厚なベリーの味わいに加え、ほんのりとした酸味のドライストロベリーがトッピングされており、見た目も華やか。

ほんのりピンクがかった泡とグラデーションが美しく、ミニーのカップデザインと相まって心まで温まるようなドリンクです。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ホットベリードリンクの紹介でした。

