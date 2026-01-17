浜田雅功、渋谷ロフトで買い物したけど…「だ〜れも気づいてない」「案外いけるな」
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。先日、東京・渋谷のロフトに買い物に行ったものの、「だ〜れも気づいてない」と、街の人には意外と気づかれないものだと語った。
番組には今回、俳優・伊藤英明（50歳）がゲスト出演。伊藤は普段、プライベートでは帽子も被らず、そのままの格好でよく出歩いており、「意外と気づかれないもんですよ」と、子どもの送り迎えで電車に乗るときにもそのままで気づかれないと語る。
すると、浜田も「オレも、キャップ被ってたら、あんま気づかれへん」「オレ、この間あれよ、渋谷のロフトに買い物行ったよ」と告白。
それは「トラベル用のシャンプーとかリンス入れるやつ（笑）。小っちゃいやつ、容器買いに」と、プライベートの用事で行ったそうで、「だ〜れも気づいてない。当然、キャップは被ってるけど」と話し、伊藤は「意外と携帯とか見てたりするから」とコメント、浜田も「せやねん。人のこと見てへんねん。そうやねん。案外いけるな、と思った」と語った。
番組には今回、俳優・伊藤英明（50歳）がゲスト出演。伊藤は普段、プライベートでは帽子も被らず、そのままの格好でよく出歩いており、「意外と気づかれないもんですよ」と、子どもの送り迎えで電車に乗るときにもそのままで気づかれないと語る。
それは「トラベル用のシャンプーとかリンス入れるやつ（笑）。小っちゃいやつ、容器買いに」と、プライベートの用事で行ったそうで、「だ〜れも気づいてない。当然、キャップは被ってるけど」と話し、伊藤は「意外と携帯とか見てたりするから」とコメント、浜田も「せやねん。人のこと見てへんねん。そうやねん。案外いけるな、と思った」と語った。