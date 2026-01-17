『キミとアイドルプリキュア♪』第48話 はなみちタウンにあらわれたダークイーネをライブに招待！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第48話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第48話は1月18日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第48話「ファイナルライブ！ダークイーネをご招待！」＞
巨大な影になってはなみちタウンにあらわれたダークイーネ。その力に圧倒されつつも、ライブに招待するため、ダークイーネの元へ向かって駆け出していくキュアアイドルたち。ダークイーネの力によって無数のダークランダーが次々と出現し、はなみちタウンの人たちが襲われていく中、アイドルプリキュアは人々を助けながら進んでいくが――。
＞＞＞第48話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
