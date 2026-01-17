

福山雅治、大泉洋

福山雅治、大泉洋がこのほど、都内で行われた『映画ラストマン-FIRST LOVE-』新春ファースト舞台挨拶に登壇した。

福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマの映画化。

この日、客席通路からサプライズで登場した２人。大歓声に手を振るなどして応えた。

本作公開に向けて様々な宣伝活動をしてきた２人。多くの時間を一緒にしてきた二人に改めてお互いの大好きなところを聞いてみると、大泉は「歌ってもお芝居をしても素晴らしいけれど、番宣を通して改めて面白い人だと思いました。この方は一言で笑わせる。私はべらべらと喋ってジャブを打つタイプだけれど、この方は2、3秒溜めてボトッという一言が良い！」と福山のワードセンスをリスペクト。

一方、福山は劇中で、大泉が福山をまねて「アグリーです」というセリフのタイミングや他の作品で福山モノマネを入れるタイミングに一目置いていると明かし「モノマネを入れる事で物語に奥行きが出る。これに僕は膝を打った。この手があったのかと。それによって悲劇的なところで喜劇があったり…。こんな凄い事が出来るのは大泉さんだけ！」と熱弁。有無を言わせぬ圧で大泉に「計算ですよね!?」と迫って、当の大泉も「あれは…計算ですっ！」と無理矢理認めざるを得なかった。