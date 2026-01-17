SixTONESジェシー『笑ってコラえて！』でネタ探し犬と小田原へ！名物グルメに「ニヤニヤが止まらないよ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESのジェシーが、1月17日放送の日本テレビ『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』に出演。“ネタ探し犬”と小田原へ行き、全力疾走で小田原グルメを食べ尽くす。

■ジェシーのボケにアドくんはポカン

ジェシーは、ネタ探しの能力を持つ超能力犬アドラーブルくん（通称・アドくん）と神奈川県小田原市でネタ探しの旅に挑戦。アドくんを見ると「かわいいね～」と顔をほころばせ、ダジャレ好きなだけに、アドくんを相手に矢継ぎ早にボケてみせるも、アドくんにはポカンとされてしまう。

ジェシーは気になる店を次々と見つけるもアドくんは華麗に通過。すると、自身も出演したSixTONESの番組で見た覚えのあるオブジェの前でアドくんがストップ。このオブジェの隣にある肉屋で名物グルメに遭遇する。創業133年の日本料理店でも「ニヤニヤが止まらないよ」と絶品料理を堪能。

小田原かまぼこ通りにある老舗蒲鉾店直営の海が見えるレストランでは、伊達巻の材料で作るプリンやかまぼこ味比べに舌鼓。順調なグルメ旅にジェシーのダジャレも絶好調。優しい店主さんたちもジェシーをおだてまくる。しかし、創業約100年という干物店の女将さんは、ジェシーそっちのけでアドくんにメロメロ。主役の座を奪われたジェシーだが、小学生の頃にやっていたという「かまぼこ板落としゲーム」を披露し盛り上げる。

他にも、ジェシー絶賛のあんこ屋さんや、小田原城での絶景など、アド君と一緒に小田原を大満喫する。

■番組情報

日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』

01/17（土） 19:56～20:54

MC：所ジョージ／佐藤栞里

ゲスト：木村昴、南沙良、アインシュタイン ※順不同

ロケゲスト：ジェシー（SixTONES）

■関連リンク

『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/warakora/