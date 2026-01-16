◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝 日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア） Ｕ―２

３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、激闘の末に準決勝に進出した。

立ち上がりに何度も訪れたチャンスを生かせずにいると、前半３０分、日本の右サイドを崩されてゴール前に攻め込まれ、最後はヨルダンのＦＷアリに鮮やかな左足シュートを決められて先制点を献上。今大会４試合目で初失点となった。

前半を０―１で折り返したが、勢いに乗る男が流れを変えた。後半から２試合連続得点中のＦＷ古谷柊介（東京国際大）がピッチに立つと、後半５分、ＤＦ梅木怜（今治）のパスを受けると冷静に右足シュートを流し込む。３戦連続ゴールは貴重な同点弾となった。

その後は一進一退の攻防が続き、スコアは動かず、延長戦まで戦ってＰＫ戦に突入。先行の日本は１番手のＤＦ市原がゴール正面に冷静に決めて成功。するとＧＫ荒木がヨルダンの１人目のキックを左に飛んで完璧なセーブ。さらに運も味方する。２番手ＦＷ道脇が左に蹴ったキックはＧＫにセーブされたが、真上に上がったボールに回転がかかっており、喜んでいるＧＫが目を切っている間に、ゴールネットに吸い込まれる奇跡のキックも生まれる。

その後、３番手ＭＦ佐藤もゴール右上に決め、４番手ＭＦ川合も冷静に決めて優位に立つと、最後はＧＫ荒木がまたもセーブして、準決勝進出を決めた。

試合後、大岩剛監督は「非常に強いヨルダンに苦しめられましたけど、若い選手たちが粘り強く勝ち上がったのは非常に評価していいんじゃないかなと思います。（同点弾の古谷は）彼もそれだけのポテンシャルがある選手なので、期待通りの活躍をしてくれて非常に評価したい。若い選手たちなので、こういう大会を勝ち上がるごとに、自信と自分たちのやるべきことをものすごく認識し始めているので、この勢いを準決勝に持っていきたい」と話した。