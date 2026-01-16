¡ÚiD·èºÑÂ®Êó¡Û1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â´Ô¸µ¡ªDeNA PayÍøÍÑ¤Ç¼Â¼Á17%¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÀèÃå¤Î¤¿¤áµÞ¤²
¥Ý¥¤³è¤äÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTuber¤Î¥Í¥³»³»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö1Ç¯¤Ö¤êÄ¶´Ô¸µº×¤ê iDÊ§¤¤¤Ç17%´Ô¸µ¤¤¿¤¾¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£DeNA¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDeNA Pay¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡ÖiD¡×¤Ç¤Î·èºÑ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼Â¼ÁÌó17%´Ô¸µ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é2·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖDeNA Pay¡×¤ÎiD·èºÑ¤òÎß·×3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢500±ß¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£´Ô¸µÎ¨¤ÏºÇÂç¤ÇÌó16.7%¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÀèÃå6,000Ì¾¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥³»³»á¤Ïº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ô¸µÎ¨¤Ï³Î¤«¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¾å¸Â¤¬500±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤À¤È¤·¡¢¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÃå6,000Ì¾¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤¬ºÇ¶á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»²²Ã¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·èºÑÊýË¡¤¬iD¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Visa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖDeNA Pay¡×¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMY BAYSTARS¡×¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿·èºÑµ¡Ç½¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é»Ä¹â¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖANAPay¡×¤ä¡ÖJALPay¡×¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹·ÐÍ³¤Ç¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2·î27Æü¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢ÀèÃå¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÁá´ü½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ç¼Â»Ü¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢DeNA Pay¤Ë3,000±ß°Ê¾å¥Á¥ãー¥¸¤Î¾å¡¢iD²ÃÌÁÅ¹¤Ç·èºÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
