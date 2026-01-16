¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª ´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ö±¿¤Ï¼«¤é¤¬°ú¤´ó¤»ÄÏ¤à¤â¤Î¡×
Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤ÊÇÐÍ¥¡¦´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡£±¿µ¤µÞ¾å¾º¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÈà¤¬¡¢±¿¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿¤Ï¼«¤é¤¬°ú¤´ó¤»ÄÏ¤à¤â¤Î
2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Ç¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤ò³°¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤¬¡È¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½Ð±éºî¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡£Àª¤¤¤Ë¤Î¤ëÈà¤Ë¡È±¿¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î1·î´ü¤â¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê»Å»ö±¿¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤È¤óÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¡¢ËÍ¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÐ¿Í±¿¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾ï¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±¿¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÌÀ³Î¡£
¡Ö¡ØºÍÇ½¤Ï³«²Ö¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡¢±¿¤Ï¼«¤é¤¬°ú¤´ó¤»ÄÏ¤à¤â¤Î¡£¥»¥ó¥¹¤ÏËá¤¯¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤¬¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡È±¿¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢±¿¤Ï°ú¤´ó¤»¡¢ÄÏ¤à¤â¤Î¡£ºÍÇ½¤ä¥»¥ó¥¹¤ò³è¤«¤¹¤Î¤¬±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£±¿¤È¤¤¤¦¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò±Ô¤¯Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿´Í¥¤·¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¿Í¤È¤Î±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂº·É¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤ëÀº¿À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¡ÈJust give¡É¡£ÂÐ¿Í±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¡Ö¿Í¤È¿Í¤Î´Ö¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¿Í´ÖÀ¡£¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¹¥°õ¾Ý¤ò»Ä¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯»×Î¸¿¼¤¤¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ºÇ½é¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í¤Î¤³¤È¤ò·ù¤ï¤º¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë²¿¤«¤òµá¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºòÇ¯¤ÏÌ¤¸ø³«ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤ÈìÅÍß¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö»Å»ö±¿¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Î¿¦¶È¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¬Î§¤Ç¤¹¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÓÈ¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤Ä¤±¤¿¤é°ì½ÖÀª¤¤¤è¤¯Ç³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë±ê¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬Î§¤Ï¥ª¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤³¤½¤Ê¤¤¤±¤ì¤É°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢¥ª¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÇ³¤¨Â³¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢ËÍ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¿Ä¤¬µ¬Î§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¡È¤·¤ó¤É¤¤¡É¡ÈÈè¤ì¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¿Í¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤«¤éÉã¤Ë¡È¤ªÁ°¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«¤é±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ê¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´äÀ¥¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÌ´¤Ï¡©
¡Ö³¤³°¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ÎF4¤Î¤è¤¦¤Ê¸æÁâ»ÊÌò¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë°ì¸À¤ò¡ª
¡Ö¡ÈJust say thank you¡É¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¼Õ¤ë¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤Ã¤È±¿¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¡×
¸³Ã´¤®¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤Þ¤Ç¡£¥é¥Ã¥¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ¡õA
Q. ±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡©
A. ¤ß¤ó¤Ê¤Î·¤¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹
ÂçÀª¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢·¤¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Íú¤¯»þ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËåºÎï¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¡¢·¤¤òÂ·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤é¤ì¤â¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÆÁ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç¤¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
A. 4¡ª ¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½ÐÀÊÈÖ¹æ¤¬4¤Ç¡¢2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Q. ¾¡ÉéÉþ¤Ï¡©
A. ÀÖ¤¤²¼Ãå¤ò¤Ï¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤²¼Ãå¤ò¤Ï¤¯¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡ª ÀÖ¤Ï¡¢¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
Q. ³«±¿¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡©
A. ¥¹¥¤¥¹¡£Í§Ã£¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤¤¬åºÎï¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
Q. ¾¡Éé¤´¤Ï¤ó¤Ï¡©
A. ÁÄÊì¤Î¥é¥¶¥Ë¥¢¡£¡Ö¤³¤³¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁÄÊì¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÃÂÀ¸Æü¤Ë¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥¶¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
Q. Âç»ö¤ÊÆü¤Ë¤ä¤ë´ê³Ý¤±¤Ï¡©
A. ÉáÃÊÄÌ¤ê¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª ËÍ¤ÏÊÙ¶¯ÊýÌÌ¤Ç¤ÏÍý·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¿è¤Î´¶³Ð¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á²¿¤«½àÈ÷¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÎÏ¤à¤è¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÆ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÅú¤¨¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÁÇ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅú¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´äÀ¥ÍÎ»Ö
¤¤¤ï¤»¡¦¤è¤¦¤¸¡¡2004Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2023Ç¯¡¢¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÍâÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤ÇW¼ç±é¡£Îï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÖGirlsAward¡×¤ä¡ÖTGC¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
information¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù
1·î16Æü¤è¤êTBS·Ï¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£K-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÇ®¤¤å«¤òÉÁ¤¯¡£´äÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¡¼À¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥ê¥ç¥¦¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤ß¤Ã¤Á¤êÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
