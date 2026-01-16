¡È»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤«¤éÆÍÁ³¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¡Ä¡ÈÇúÃÆÈÈ¤ÎÌ¼¡É¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿½÷ÀµÓËÜ²È¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Î¾¿Æ¤ÎÆë¤ì½é¤áÈëÏÃ
¡¡1971Ç¯¤Î¿·½É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÇúÃÆ»ö·ï¡£²á·ãÇÉ¡Ö¹õ¥Ø¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¸µÇÐÍ¥¡¦³á¸¶¾ùÆó¤òÉã¤Ë»ý¤ÄµÓËÜ²È¡¦³á¸¶°¤µ®¡Ê52¡Ë¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÇÁ÷¤Ã¤¿Æ¨Ë´À¸³è¤òÃø½ñ¡ØÇúÃÆÈÈ¤ÎÌ¼¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥ó¼Ò¡Ë¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡ÛÄ¦¤ê¤¬¿¼¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ç¡È»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤ÎÇúÃÆÈÈ¡É¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡Êì¿Æ¤ÏÌ¤º§¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÈà½÷¤ò»º¤ß¡¢¡ÖÃ¯¤Î»Ò¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÇ¥¿±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÃÓÂÞ¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤ÇÉã¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤º¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆÃ°Û¤Ê²ÈÂ²´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
µÓËÜ²È¤Î³á¸¶°¤µ®¤µ¤ó¡¡©»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎÉã¤¬¡¢»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¡ÖÉã¤ÏÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³á¸¶¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÎÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¿ÈÄ¹¤Ç¡¢B.V.D.¤ä¥°¥ó¥¼¤Î²¼Ãå¥â¥Ç¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î³á¸¶¾ùÆó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬¸µ¥«¥ì¤ÎÉâµ¤¤Ç½ý¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¤·¤«¤â»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï±£¤·¤¿¤Þ¤Þ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ï¸å¤ËÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¾å¼ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ë³á¸¶¾ùÆó¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤ÇÉã¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤º¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
¡¡³á¸¶¤Ï4ºÐº¢¤Þ¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ëÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¥ë¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Ë¡Ö¿´¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤ÈÊì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡Ö³¨ËÜ¤Î¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¥ë¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÂç¤¤¤¤·¡¢±¢µ¤¤¯¤µ¤¤¡×¤È°ãÏÂ´¶¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸¤Þ¤ÇÉã¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤º¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Êì¤¬´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥«¥ì¤¬ËÜÅö¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬Éã¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÌÂÏÇ¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¼ê¤ä¼ª¤Î·Á¤È¤«¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï¾ï¤Ë·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¿À·Ð¼Á¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¤¥ä¤ÊÃË¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿³á¸¶¤Ï¡¢¡Ö¹õ¤¤¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¡£
Í§¿Í¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¡¢²È¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ¨Ë´À¸³è
¡¡³á¸¶²È¤Ç¤Ï¡¢Í§¿Í¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¡¢²È¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¹»¤Î²ÈÄíË¬Ìä¤äÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²È¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¶õ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÊÌ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¸³è´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¨¡¢²¿¤³¤³¡©¡¡¤Ê¤ó¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÍ§Ã£¤¬²øëÃ¤Ê´é¤Ç¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤¹¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²È¤Ë¤¤¤ëÉã¿Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬³°½ÐÃæ¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¿å¤âÎ®¤µ¤º¡¢À¸³è²»¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨Ë´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤òËí¸µ¤ËÃÖ¤¯¡Ö³á¸¶²È¤ÎÙÝ¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³á¸¶¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ÏÌ¡²è¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Â³¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌ¡²è¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¡á»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
