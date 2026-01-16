¡Ô¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö¤¢¤¨¤Æº¬²ó¤·¤»¤º¡×·èÃÇ¤·¤¿ÁíÁªµó¡¡¼«Ì±¤ÎÆÀÉ¼¤Ï¡ÖÁªµó¶è2700ËüÉ¼¡×¡ÖÈæÎã2000ËüÉ¼¡×¤Ë²óÉü¤Î²ÄÇ½À¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä»²À¯¤Î¼çÄ¥¼è¤ê¹þ¤ß»Ù»ýÁØÃ¥´Ô¤«
¡¡ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤¬È´¤«¤ì¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¦¼óÁê¤ÏÍè¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹½¤¨¤À¡£º¬²ó¤·¤Ê¤·¤Î"ÂçÇîÂÇ"¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÇÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÍê¤ê¤ËÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ôÉü³è¤òÁÀ¤¦¹â»Ô»á¤ÎÌÜÏÀ¸«ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¤ÏÁªµó¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ìî¾åÃé¶½»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Á´289¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¾ðÀª¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡£³ÆÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ëµÄÀÊ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤È¡¢À¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤µ¤¨ÊÑ¤ï¤ê¤¦¤ë¾×·â¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉ½¡Û³ÆÅÞ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡¡ÅÅ·â²ò»¶ÁíÁªµó¡ÖÍ½ÁÛ³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¡×
Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÍ½»»À®Î©¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç·èÃÇ¤·¤¿ÂçÇîÂÇ
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÈ´¤ÂÇ¤Á²ò»¶¡×¤Î°Õ¸þ¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Î±ÊÅÄÄ®¡¢²â¤¬´Ø¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤ë¤È¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Áª´É¤Ë¶ÛµÞÄÌÃ£¡£Åê³«É¼Æü¤ÏºÇÃ»¤Ç¡Ö2·î8Æü¡×¤È¸«¤é¤ì¡¢Áª´É¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤ÉÂçµÞ¤®¤ÇÈ¯Ãí¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¸·Åß´ü¤Î2·î¤ÎÁíÁªµó¤ÏÀï¸å2²ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Á°²ó¤Ï36Ç¯Á°¤À¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï²ò»¶¤ò¤´¤¯¾¯¿ô¤ÎÂ¦¶á°Ê³°¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤äÏ¢Î©Áê¼ê¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤µ¤¨ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ÆÅÞ¤ÏÁíÁªµó¤òÁ´¤¯Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¦ÂåÉ½¤ÏÂç¹²¤Æ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×¡¦ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¤ÆÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¨µÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç½Ð¤ëµÞÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â¡¢ÍîÁª¤·¤ÆÁªµó¶è¤ò¼º¤Ã¤¿¸µµÄ°÷¤¿¤Á¤¬µÞî±¡¢½ÐÇÏ¤Ç¤¤ë¸õÊä¼Ô¶õÇò¶è¤òÃµ¤¹¤Ê¤ÉÍ¿ÌîÅÞ¤È¤â±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡¦ÂåÉ½¤Ï²ò»¶¾ðÊó¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬½°µÄ±¡¤Ç¤¤¤¯¤é¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»²µÄ±¡¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ë¹ç°Õ¤òÇË¤ë¤Ê¤é¡¢Í½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÈÊª²Á¹âÆÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ½»»°Æ¤òÇ¯ÅÙÆâ¤Ë²Ä·è¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¼«°Ý¤ÎÍ¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î»¿À®¤ÇÍ½»»À®Î©¤Ï³Î¼Â¤Ê¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ò»¶¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄÆþ¤ê¤ÏÁíÁªµó¸å¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ÏÀäË¾Åª¡£»ÃÄêÍ½»»¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤¿¤È¤¨½°±¡Áª¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»²±¡¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤â¤·¡¢Éé¤±¤¿¤éÀ¯¸¢¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶¨ÎÏ¤äÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤ÇËÁÆ¬²ò»¶¤ò1¿Í¤Ç·èÃÇ¤·¡¢1¿Í¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦ÂçÇîÂÇ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÁíÍý¤Î¸å¸«¿Í¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¡¦ÉûÁíºÛ¤Ë¤â¡¢Áªµó¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÎ©¾ì¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì¡¦´´»öÄ¹¤Ë¤µ¤¨ÁêÃÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë²ò»¶¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ËËãÀ¸»á¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁíÍý¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¢¤¨¤Æº¬²ó¤·¤»¤º¤Ë¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂÇ¤Ã¤¿ÇîÂÇ¤Î¿öÀª¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡20²ó¶á¤¤²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌî¾åÃé¶½»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä³°¹ñ¿Íµ¬À©¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä»²À¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤òÀ¯ºö¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ù»ýÁØ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£¡¢Áªµó¤ò¤ä¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÀÉ¼¤Ï´ßÅÄÀ¯¸¢»þÂå¤Î21Ç¯ÁíÁªµó¤ÇÆÀ¤¿Áªµó¶è2700ËüÉ¼¡¢ÈæÎã2000ËüÉ¼¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ú¡Ô2·îÁíÁªµó¡Ö289Á´Áªµó¶è¡×³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÅöÍîÍ½Â¬¡Õ¼«Ì±ÅÞºÇÂç270µÄÀÊÄ¶¤¨¤Ø¡¡Î©·û¡õ¸øÌÀ¤ËµÕÉ÷¡¢°Ý¿·¤ÏÈù¸º¡¢»²À¯¤Ï5ÇÜÁý¡Ä¤½¤Î¾×·â¥Ç¡¼¥¿¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ìî¾å»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÁíÁªµó¤Î¡ÖÁ´¹ñ289Á´Áªµó¶è¡×¤Î³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÅöÍîÍ½Â¬¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·°ìÍ÷É½¤Ç¸ø³«¡¢ÃíÌÜÁªµó¶è¤Î¿öÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯1·î30Æü¹æ