¡Ú¥Î¥¢¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ö£Ø¡×¤Î°ÕÌ£¿¼¥Ò¥ó¥È¡¡àÀ»ÃÏá¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤È£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢£²·î£¶Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë¡Ö£Ø¡×¤Î°ÕÌ£¿¼¥Ò¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²·î£±£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õ£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò¹µ¤¨¤ë£²¿Í¤Ï¡¢Á°¾¥Àï¤Ç¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À»ÃÏ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿£Ø¤ÎÃæ¿È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
¡¡£Ì£Ô£Ê¤¬¥Î¥¢¥Þ¥Ã¥È¤ò¹Ó¤é¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£²Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤ÏÆâÆ£¤Ë¹ó»÷¤·¤¿Ê¤ÌÌÃË¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ò½±·â¡££¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ø¡×¤ÎÅêÆþ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¶ÛµÞ¾·½¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡££Ë£Å£Î£Ô£Á¤ò½±·â¤·¤¿¿¿°Õ¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¢¤ì¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²¶¤¢¤ÎÆü¡¢·²ÇÏ¸©¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç°ìÂÎÃ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö²¶¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£»÷¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¿È¤Ë³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥·¥é¤òÀÚ¤ê¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤â¡ÖËÜÅö¤À¤è¡£²¶¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¢¤Î¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¿¿·õ¤Ê¤é¤â¤Ï¤ä¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤È¯¸À¤ÇÌµÂÌ¤Ë±ìËë¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ö£±Àï¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤À¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¥Î¥¢¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÉ¸Åª¤òÄê¤á¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´ÝÆ£ÀµÆ»¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Î¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿£²¿Í¤À¤·¤Í¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ÆâÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÆüÉÕ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ò£Â£Õ£Ó£È£É¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤À£Ë£Å£Î£Ô£ÁÁª¼ê¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æº¨¤ó¤À¤ê¤È¤«¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÌµÂÌ¤Ë¿È¤Î·éÇò¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö£Ø¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö¸µÆü¤Î£Ø¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤é²¿¿Í¤«¸õÊä¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ïº£²ó¤Î£Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Î¸ý¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤«¤Ê¡×¤È¡¢²¿¤È¤â°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¾Ð¤ß¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó´ó¤»Ê¤ÌÌ»Ñ¤Î£Ø¤¬Å¹Æâ¤Ë¸½¤ì¤ë¤â¡¢±ó´¬¤¤«¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¾¤ÎµÒ¤«¤é¤·¤¿¤é¤ä¤Ï¤ê¥Û¥é¡¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÂÏÇµÒ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ÆâÆ£¤Ï¡Ö£Ø¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¾ÌÌ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é´é¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤âµ¼Ô¤Ê¤é¤½¤ì¤¯¤é¤¤µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢µ¼Ô¤Ë°ì»þÂàÀÊ¤ò»Ø¼¨¡£¤·¤«¤·¤¤¤¯¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤âÏ¢Íí¤ÏÍè¤º¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÌá¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤È¶õ¤Î¤´½Ëµ·ÂÞ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃæ¿È¤òÆþ¤ì¤ÆÂëÌÚ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦À©¸æÉÔÇ½¤Ê¥á¥â¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£