¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ï¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ê¤ë¤«¡¢¡È»ëÄ°Î¨½÷²¦¡É¤¬Ì¥¤»¤ë¾¡»»¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ØËâ½÷¤Î¾ò·ï¡Ù¡Ê1999Ç¯¡¦TBS·Ï¡¦ºÇ¹â»ëÄ°Î¨29.5¡ó¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Ê2000Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ºÇ¹â»ëÄ°Î¨34.2¡ó¡Ë¡¢¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ºÇ¹â»ëÄ°Î¨40.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤òÏ¢È¯¤·¡¢¡È»ëÄ°Î¨½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÈÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Ì¼¤Î±¿Æ°²ñ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤âÌÜÎ©¤Ä
¼ç±é¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò
¡¡¤À¤¬2016Ç¯¤Î¡Ø±Ä¶ÈÉôÄ¹ µÈÎÉÆàÄÅ»Ò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨7.1¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¤ÏÏÆ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¡¢¼ç±é¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸½ºß¤Ê¤éÊ¿¶Ñ7.1¡ó¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¼ç±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2026Ç¯1·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤À¡£²Ì¤·¤Æ¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡É®¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢2¤Ä¤ÎÅÀ¤Ç¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¾¾Åè¼«¿È¤¬ºòÇ¯¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇËÛÊü¤ÊÊì¿ÆÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤âºÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥É¥é¥Þºî¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¥Æ¥ìÄ«¤ÎÌÚ9ÏÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Î¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤äÅ·³¤Í´´õ¤Î¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬¥Õ¥¸¤äTBS¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤ÎÏÈ¤À¡£
¡¡°Ê¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Âç¤¤¤Ë¾¡»»¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢¥É¥é¤Ç¼çÌò¤òÄ¥¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£´ë²è¤äµÓËÜ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç»ëÄ°Î¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤â¡¢ÇÔ°ø¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¤ËÉé¤ï¤»¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÄ¹¤¯¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¡£¤½¤Î´í¸±¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢¥É¥é¤òÈò¤±¤Æ±Ç²è¤ò³èÆ°¤Î¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¹¤ëÇÐÍ¥¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¾¾Åè¤ÏÂÉ¼è¤ê¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¿Íµ¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë³èÆ°¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ë¤á¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏUber Eats¤ÎCM¤ÇMatt¤Î¤è¤¦¤Ê¸ü²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤Ê°ìÌÌ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ¡¤¬½Ï¤¹¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ï½é²óÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨10.0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏTBS¤ÎÆüÍË·à¾ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤2¥±¥¿»ëÄ°Î¨¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï2ÏÃ°Ê¹ß¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç»ëÄ°Î¨¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¹âÃÍ°ÂÄê¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£
¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¥¶¥Ã¥³¥¯¤Î½÷¡Ù¡©
¡¡¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù1ÏÃ¤ò´Ñ¤¿¤È¤³¤í¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼ã´³´ë²è¤¬ÁÆ¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤éÅìµþ¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤È¤¤¤¦¡¢±£¸ì¤Ç¡Ö¥³¥á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô½ð¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬ÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ë¿æÈÓ³ø¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤À¤·¤¿¤ê¡¢²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ì¥«¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ª¥³¥á¡×¤ËÌµÍý¤ä¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿¤è¤êÀµ»Ò¤Ï¡¢»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤«¤é¿·¤·¤¤Éô½ð¡Ö²ÝÀÇÂèÆóÉôÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉô½ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥µ¤â¥³¥á¤â²ðÆþ¤·¤Ê¤¤»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥¶¥Ã¥³¥¯¡×¤À¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¥¶¥Ã¥³¥¯¤Î½÷¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©
¡¡¤³¤³2Ç¯¤Û¤É¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÃíÌÜ¤¬¡ÖÊÆ¡×¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ä¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤É¤ÈÍ×¤é¤Ì¿¼ÆÉ¤ß¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤äÂçÃÏ¿¿±û¤é·ÝÃ£¼Ô¤ÊÇÐÍ¥¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¡£ÀµÄ¾¡¢Ã¦ÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿·Ì£¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Î¸«¤»Êý¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÌÚ9¤Î¼ê´·¤ì¤¿±é½Ð¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¾¾Åè¼«¿È¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÎ¾¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¤«¤¤à¤·¤Ã¤ÆÆüËÜ¼ò¤Ë´¿´î¤¹¤ë»Ñ¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¡È¾Ð¤ï¤Ê¤¤½÷¡É¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡£2011Ç¯º¢¡¢´û¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç40¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤¼¤Ò¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ë¤Ï¾¾Åè¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤ÏµÓËÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌÌÇò¤¤µÓËÜ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£