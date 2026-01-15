¡ÚME:I»öÌ³½ê¤¬À¼ÌÀÈ¯É½¡Û²ÃÆ£¿´¡Ê25¡ËÆÈÀê¹ðÇò¡¡½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿³èÆ°µÙ»ß¡õÃ¦Âà¤Î¿¿Áê¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¡ÈÉÂµ¤¡É¤À¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡×¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ò¡ÚÆÈÀê¹ðÇò¡Û¡Ö»öÌ³½ê¤«¤é¡ÈÉÂµ¤¡É¤À¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡×ME:I²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿³èÆ°µÙ»ß¡õÃ¦Âà¤Î¿¿Áê¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ME:I¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤¬14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü10»þ¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤¬Êó¤¸¤¿ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼COCORO¤³¤È²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤ÎÆÈÀê¹ðÇò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎCOCORO¤³¤È²ÃÆ£¿´¡¢Ã¦Âà¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡¡À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Çµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ»ö¤Î°ìÉô¤òºÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼COCORO¤³¤È²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
11¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿ME:I¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®
¡¡ME:I¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2023Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢Âç¤¤Ê´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Î4¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¤Î¤À¡£²ÃÆ£¤Ï25Ç¯3·î¤«¤é¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌó½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢²ÃÆ£¿´¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¡¢ºÆ»ÏÆ°¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï²ÃÆ£¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢140Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ÈÃ¦Âà¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÀµ¤·¤¤»ö¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï»öÌ³½ê¤«¤é¡ÈÉÂµ¤¡É¤À¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼èºà¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¿Í¸¢¤ò²óÉü¤·¤¿¤¤¡£²¿¤è¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÀµ¤·¤¤»ö¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤¬¡Ä¡ÄÂç»ö¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡²ÃÆ£¤¬¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤Î¸½¾õ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ËÉÂµ¤¤ò¡È¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¾Úµò¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·ÀÌó½ªÎ»¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£