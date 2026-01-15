¡Ú¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡Û¶ÈÌ³ÍÑÎä¿©¤Ï¿·¾¦ÉÊ23ÉÊŽ¥²þÎÉÉÊ14ÉÊ¤òÈ¯Çä¡¢¡Ö²Ã¹©ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÉµá¡¢Åý¹ç¥·¥Ê¥¸¡¼¾¦ÉÊ¤â
¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï9Æü¡¢2026Ç¯½Õµ¨¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ23ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ14ÉÊ¤Î·×37ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âì±ÑÌÀ¼¹¹ÔÌò°÷¶ÈÌ³ÍÑ»ö¶ÈÉôÄ¹¤¬³«È¯ÇØ·Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£½Õ¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÄÉµá¡×¤È¡Ö²Ã¹©ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò´ðËÜÀïÎ¬¤Ë¡Ú»ö¶ÈÅý¹ç¤ò³è¤«¤·¤¿¿·²ÁÃÍ¡Û¡Ú²Ã¹©ÅÙÊÌ²ÁÃÍ¡Û¡Ú¼çÎÏ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎËá¤¾å¤²¡Û¡Ú¿·²ÁÃÍ»Ô¾ìÂÐ±þ¡Û¤Î4¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤òµó¤²¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£
Âì»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¿ä·×¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤ÎÁÚºÚŽ¥³°¿©»Ô¾ì¤Ï¡¢³°¿©¤¬Á°Ç¯Èæ6%Áý¡¢ÁÚºÚ¤¬Á°Ç¯Èæ3%Áý¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¹ç·×¤Ç39.2Ãû±ß¤È³ÈÂç·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¿©¤Î³°Éô²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢ÁÚºÚ¤ä³°¿©¤ÎÍøÍÑ¤¬Æü¾ï²½¤·¡¢ÍøÊØÀ¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ç¡¢½ÉÇñŽ¥´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬·ÑÂ³¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¹ñÆâÎ¹¹ÔÃ±²Á¤âÁ°Ç¯³ä·¹¸þ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤«¤é¡¢³°¿©¤äFRŽ¥FF¶ÈÂÖ¤Ï¹¥Ä´¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÏÍèÅ¹µÒ¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÈ¿ÌÌ¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï2019Ç¯¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ìÔÂô¤ÈÀáÌó¤Î¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¾ÃÈñ¡×¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³Æ¶ÈÂÖ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¿Í·ïÈñŽ¥¿©ºàÈñ¹âÆ¤ä¡¢¿©ºà¶¡µë¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÁÇºà¤«¤é´°À®ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Ä´Íý¹©Äø¤Î³Æ¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²Ã¹©ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¶ÈÂÖ¤Ç¼êºî¤ê¤«¤é¤ÎÎäÅà²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ·Ú¸º¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ã¤¨¤ÆÆ±¼Ò¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¿å»ºŽ¥ÃÜ»ºÁÇºà¤ò°·¤¦¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÈÅý¹ç¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾åÎ®¤Ë¤¢¤¿¤ëÁÇºà¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£½Õ¤ÏÅý¹ç¥·¥Ê¥¸¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ú»ö¶ÈÅý¹ç¤ò³è¤«¤·¤¿¿·²ÁÃÍ¡Û¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¥Á¥¥óŽ¥¤¨¤ÓÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö´°À®ÉÊ¡×4ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Á¥¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥Ë·Ü¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¥¥ó(¥¢¥Þ¥Ë·Ü»ÈÍÑ)¡×¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥150(¥×¥ì¡¼¥ó)(¥¢¥Þ¥Ë·Ü»ÈÍÑ)¡×¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥Þ¥Ë(°¡Ëã¿Î)¤Ï¡¢¡Ö¦Á¡¾¥ê¥Î¥ì¥ó»À¡×¡Ö¥ê¥°¥Ê¥ó¡×¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à°¡Ëã¤Î¼ï¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Ë·Ü¡×¤Ï¤³¤Î¥¢¥Þ¥ËÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÈ¼«»ôÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿·Ü¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¨¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¼ê»Å¹þ¤ß¤¨¤Ó¥Õ¥é¥¤¡×¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê²Öºé¤¨¤ÓÅ·¤×¤é¡×¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£°áÉÕ¤±ºÑ¤ß¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ÊÁÇ²½¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿¢¼ù³èÆ°¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ÎÁÄ´Ã£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÀ¸Ì¿(¤¤¤Î¤Á)¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³ºÅö¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÇã¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¢¼ù³èÆ°¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¡£
¼ê»Å¹þ¤ß¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤ 3L¡Ò²Ã¹©ÅÙÊÌ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊÂ¿¿ô¡Ó
¡Ö²Ã¹©ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¡Ú²Ã¹©ÅÙÊÌ²ÁÃÍ¡Û¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¤«¤é²Ã¹©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢·×19ÉÊ¤â¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²¼ÙÏ¤¨Ž¥Ì£ÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ÎÈæ³ÓÅª²Ã¹©ÅÙ¤ÎÄã¤¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸IQF¥Á¥¥óÎà3ÉÊ¡¢ÎäÅàÌîºÚÎà1ÉÊ¡¢ÊÆÈÓÎà7ÉÊ¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Ù¡¼¥¹Îà1ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Ì¤²ÃÇ®¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥¥ó¡¢À¸IQF¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¼êºî¤ê¤Ë¶á¤¤À½Ë¡¤ÇÌ¤²ÃÇ®¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Á¥ë¥ÉÆ±Åù¤ÎÆù¿©´¶Ž¥¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï2021Ç¯ÅÙÈæÌó300%¤ÈÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½Õ¤Ï¡Ö·ÜÎµÅÄÍÈ(À¸IQF)¡×¡Ö·Ü¤â¤âÂçÈ½ÅâÍÈ(À¸IQF)¡×¡Ö¹áÌ£·ÜÅâÍÈ(À¸IQF)¡×¤Î3ÉÊ¤ò²Ã¤¨¡¢·×6ÉÊ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡Ö·ÜÎµÅÄÍÈ(À¸IQF)¡×
ÎäÅàÌîºÚ¤Ç¤Ï¡¢²áÇ®¾øµ¤À½Ë¡¤Î¡ÖÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó(ÀéÀÚ¤ê)¡×¤òÈ¯Çä¡£¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤êÀ¸Á¯ÉÊ¤Ë¶á¤¤ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¼«Á³²òÅà¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ó¤¸¤ó(ÀéÀÚ¤ê)
¡ÖËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢90g¤º¤Ä·¿È´¤À®·Á¤·¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Ù¡¼¥¹¡£¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÊÆÈÓ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥¹¾¦ÉÊ¤ò¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯&¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ ¥×¥í»Å¹þ¤ß¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£Ä´Íý¸½¾ì¤Ç¤Î»Å¹þ¤ßºî¶È¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Î¥×¥íÉÊ°Ì¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥Ô¥é¥Õ¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Ê¤É7ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë(¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ)¡£
¡Ö²Ã¹©ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î´°À®ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³²òÅà¤Î¥Á¥¥óÎà3ÉÊ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆ¦ÉåÎà4ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
2025Ç¯½©¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Á¥¥ó¼«Á³²òÅàÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢´Ê°×¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¥É¾¤ÇÁÚºÚ¶ÈÂÖ¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¹õ¸ÕÜ¥¥Á¥¥ó¡×¡Ö´Å¿Ý¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡×¤Î3ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¼«Á³²òÅà¤Ç¤â°á¿©´¶¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆ¦Éå¡×¤ÏÇò¿Èµû¤Î¤¹¤ê¿È¤ËÆ¦Æý¤ä¶ñºà¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¼«Á³²òÅà¤â²ÄÇ½¤ÊÏÂÁÚºÚ¡£º£½Õ¤Ï¿·¾¦ÉÊ¡ÖÉñÂû¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÆ¦Éå¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë´ûÂ¸ÉÊ3ÉÊ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ú¼çÎÏ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎËá¤¾å¤²¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Îº¹ÊÌ²½µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¶È³¦No.1ÉÊ°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Æù¸ü¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖÆù¸ü¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥(¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹)¡×¤òÈ¯Çä¡£
¥Á¥¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Öµæ¶Ë¤ÎÅâÍÈ¤²(¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý)M)¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¡¢¾ï²¹¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ç¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥æ¡¼¥¹¾¦ÉÊ2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ò»Ô¾ì¥Ë¡¼¥ºÂÐ±þ¤Ç²Á³ÊÁÊµáÉÊ¤â17ÉÊ¡Ó
¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ú¿·²ÁÃÍ»Ô¾ìÂÐ±þ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¾ï²¹ÉÊ¤Ç·ò¹¯»Ö¾¦ÉÊ¡ÖVegeDelica¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²Á³ÊÂÐ±þ¾¦ÉÊ¤ò³È½¼¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢ÇÀ»ºÉÊ4ÉÊ¡¢ÊÆÈÓ2ÉÊ¡¢¥Á¥¥ó5ÉÊ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°1ÉÊ¡¢½Õ´¬3ÉÊ¡¢¥«¥ì¡¼(¾ï²¹)2ÉÊ¤È·×17ÉÊ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÒÎä¿©ÆüÊó2026Ç¯1·î15ÆüÉÕ¡Ó