「警察官からのビデオ通話は100％詐欺」懲役太郎が解説する、人生を破壊する最新犯罪3選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」が、「最新犯罪３連発あなたのスマホは狙われている」と題した動画を公開。出演者の懲役太郎氏が、日本中で被害が爆増しているという巧妙な犯罪手口について警鐘を鳴らした。
動画で懲役太郎氏は、人生を破滅させかねない最新の犯罪として「警察官を名乗るビデオ通話詐欺」「『ホワイト案件』を謳う強盗・窃盗の下見バイト」「有名人なりすまし投資詐欺」の3つを挙げ、その具体的な手口と危険性を解説している。
まず氏が紹介したのは、警察官を名乗るビデオ通話詐欺だ。ある日突然スマートフォンに「警察」や「検察捜査二課」といった表示で着信があり、出ると「あなたの口座がマネーロンダリングに使われている」などと不安を煽られる。その後、LINEのビデオ通話に誘導され、制服を着た人物が偽の警察手帳や逮捕状を見せて信じ込ませようとするという。しかし懲役太郎氏は、「警察がビデオ通話で捜査をすることは絶対にない」と断言。ドラマや映画のイメージで信じてしまう人がいるが、100%詐欺であるため、一度電話を切って自分で調べた警察署の番号にかけ直すべきだと強く訴えた。
次に解説されたのは、「ホワイト案件」と称される闇バイトの実態である。SNSなどで「簡単な現地調査」「不動産の写真撮影」といった一見無害な仕事として募集されているが、その実態は強盗や窃盗の「下見」だ。指示役から特定の家の留守の時間帯や窓の鍵の形状などを報告させられるという。氏は、報酬目当てで安易に応募した結果、「自分は写真を撮っただけ」という認識でも、強盗罪や窃盗罪の「共犯者」として検挙されることになるとその危険性を強調した。
最後に挙げられたのが、有名人の名を騙る投資詐GIである。SNS広告などで、著名な実業家やタレントがAIのディープフェイク技術によって本人そっくりに作られた動画で「私と一緒に稼ぎましょう」などと投資を勧誘。LINEグループに誘導された後、偽の投資アプリに送金させられ、金銭をだまし取られる手口だ。氏は「有名人がわざわざ個人に儲け話を教えるメリットはない」と指摘し、安易な儲け話には裏があると注意を促した。これらの手口を知ることが、犯罪から身を守るための第一歩となるだろう。
