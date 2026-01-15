¿·ÂÎÀ©¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¹ñ²¦ÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç2Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ËÇÔÀï
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ê2Éô¡Ë¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿2Æü¸å¤Î12Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡2Éô¤Ç17°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤È1Éô¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î°ìÀï¤Ï¡¢42Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ï¥Ó¡¦¥Ó¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢45¡Ü3Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢GK¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥ê¥½¥¢¥¤¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢1¡Ý1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ñ¹Õ¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥Æ¡¦¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GK¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó¤¬¤³¤ì¤òËÉ¤®ÀÚ¤ì¤º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤¬ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢90¡Ü1Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢90¡Ü4Ê¬¤Ë°ìËÜ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éDF¥é¥¤¥ó¤ò¥¸¥§¥Õ¥Æ¡¦¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¹ª¤ß¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÇÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÇË¤Ã¤¿2Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡¡3¡Ý2¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡42Ê¬¡¡¥Ï¥Ó¡¦¥Ó¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ë
1¡Ý1¡¡45¡Ü3Ê¬¡¡¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
2¡Ý1¡¡82Ê¬¡¡¥¸¥§¥Õ¥Æ¡¦¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ë
2¡Ý2¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
3¡Ý2¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡¥¸¥§¥Õ¥Æ¡¦¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ë
