°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ö¿·Ç¯²Î²ñ»Ï¡×¡ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤Ç²í»Ò¤µ¤Þ¤È¾Ð´é¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¿Æ»Ò¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤âÈäÏª
¡¡1·î14Æü¡¢¹Äµï¤Ç¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¤¬ÎóÀÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹ÄÂ²ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²Î¤ò±Ó¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î²ñ»Ï¤Ç¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¥È¥ó¥Ü¤òÂêºà¤Ë¤µ¤ì¤Æ
¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÄ«¡¢µÜÃæº×ã«¤ÎºÝ¤Ë¶Ä¤®¸«¤¿ÌÀ¤±¤ÎÌÀÀ±(¶âÀ±)¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ØÅ·¶õ¤Ë¤«¤¬¤ä¤¯ÌÀÀ±Ä¯¤á¤Ä¤Ä¿·¤¿¤Ê¤ëÇ¯¤ÎÊ¿°Âµ§¤ë¡Ù¤È¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ÎÊ¿°Â¤òµ§¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥á¥À¥ë³Ý¤±¾Ð´éÌÀ¤ë¤Áª¼ê¤é¤Ë¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤Ø¤ë½Ë¤Ò¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù¤È¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¼êÏÃ¤Ç¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Î¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Îµ±¤¯¾Ð´é¤Ø¤Î´¶Æ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ì¼ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±)
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢»É½«ÊÁ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¿Æ»Ò¤Ç¡È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬±Ó¤Þ¤ì¤¿²Î¤À¡£
¡Ö¡ØÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÀ¤ë¤À¼¤Ï¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä¡Ù¤ÈºòÇ¯11·î¡¢½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤ÇË¬¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤ÇÃæ¹âÀ¸¤¬Ç®¿´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿´î¤Ó¤ò±Ó¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Î¤ÎÈäÏª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¾¯¤·Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¤¹¤°¤µ¤Þ»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÎÙ¤Ç¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡É¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢ÊìÌ¼¤Î¿¼¤¤å«¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦µ·¼°¤ÎÃæ¤Ç¤Î²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿°ì½Ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥È¥ó¥Ü¡×¤òÂêºà¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖÇöÌÀ¤«¤ê²«ºª¤È¤ó¤Ü¤Ï¶¶¤Î¤¦¤ØÀÄ¤¯¤Ä¤¤ê¤È½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¡×¤È±Ó¤Þ¤ìÍ¼°Ç¤Î¤Ê¤«½ÓÉÒ¤ËÈô¤Ö¥È¥ó¥Ü¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸·¤«¤ÊÅÁÅýµ·¼°¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Îå«¤ä³¤³°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¡£²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¡¢¤ªÂê¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡×¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£