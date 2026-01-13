¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡õ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤â
¡¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡Ø¡Ö»þ·×Áð¡×#2¡Ù¤ò6·î¤ËÂçºå¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬Áª¤ó¤À¡È²Î¤ò²Î¤¦¡É¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä³ð¤¨¤¿Ì´――Zepp¥Ä¥¢ー¡ØTsukimisou¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿»×¤¤¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Î¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È½Ð±é¼Ô¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×¤Î¥«¥Ðー²Î¾§Æ°²è¤ò¡Ö#»þ·×Áð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤È¤Ê¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¡¢¡Èº£ÅÙ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØYuika 2nd Asia Tour¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£Á°²ó¤«¤éµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¹á¹Á¡¢ÂæËÌ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¡ã¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£Ç¯¤â»þ·×Áð¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª»þ·×Áð#2¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥²¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤ò¤¼¤Ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¡¢Âçºå¤È2¤«½ê²ó¤ê¤Þ¤¹¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ªー¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤®¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªµîÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ªµîÇ¯¤è¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
