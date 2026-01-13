「α7C II」「Zf」「LUMIX S9」など対応のグリップ一体型プレート SIGMA BFに増設できる金属製グリップも
E&Iクリエイション株式会社（2ndfocus）は、「YUWOOD」（ユーウッド）ブランドのグリップ一体型ベースプレートとサムレストを1月9日（金）に発売した。
YUWOODは、カメラ愛好家の余氏が2021年に中国・蘇州で設立したブランド。天然木と金属プレートを組み合わせたオリジナルデザインのハンドグリップを主力製品としている。
木製グリップ一体型ベースプレート
対応するカメラ向けに専用設計された木製グリップ搭載のベースプレート。
装着したままバッテリーやメモリーカードの交換が可能。底面はアルカスイス互換形状となっており、対応する雲台や三脚に装着できる。また、プレート部にはストラップホールを備えている。
カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。
ブラック
シルバー
ソニー α7CR・α7C II用外形寸法：123.9×66.6×61.4mm 質量：約75g 価格：14,800円
ニコン Zf用外形寸法：148×56.6×70mm 質量：約78g 価格：14,800円
パナソニック LUMIX S9用外形寸法：126×50.8×67.6mm 質量：約69g 価格：14,800円
SIGMA BF専用グリップ一体型ベースプレート
SIGMA BFのデザインに調和するオールメタル製のベースプレート。
装着した状態でもバッテリーやメモリーカードの交換が行えるほか、底面はアルカスイス互換形状を採用。プレート部には、ストラップホールを設けている。
カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。
ブラック
シルバー外形寸法：106.5×45.8×60.2mm 質量：約75g 価格：15,800円
ホットシューサムレスト
主張を抑えたデザインにより、カメラ本体との調和を重視したサムレスト。親指の接触部分には滑り止め加工が施され、操作時の安定感を高めている。
カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。
ブラック
シルバー